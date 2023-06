Kantonsrat Luzerner Regierung muss Subventionen auf Klimaverträglichkeit prüfen Nicht alle Subventionen sind mit den Klimaschutz-Ambitionen des Kantons vereinbar. Diese sollen deshalb nun überprüft werden.

Soll die künstliche Beschneiung subventioniert werden? Solche Massnahmen soll der Kanton Luzern prüfen. Symbolbild: Boris Bürgisser

Die Schweizer Bevölkerung hat sich am vergangenen Sonntag zum Klimaschutz bekannt. Doch zu einem erfolgreichen Klimaschutz gehören nicht nur neue Massnahmen, sondern auch ein Blick auf die bestehenden Zustände. Dazu gehört, bestehende kantonale Subventionen und Anreize bezüglich ihrer Wirkung auf Klima, Umwelt und Biodiversität zu überprüfen. Dies verlangt eine Motion von Kantonsrat Hasan Candan (SP, Luzern), die am Dienstag in der Kantonsratssession behandelt wurde.

Der Regierungsrat hatte vergangenes Jahr beantragt, die Motion als Postulat für teilweise erheblich zu erklären. Denn die Überprüfung von Staatsbeiträgen hinsichtlich ihrer Klimarelevanz sowie die Anpassung bei Beiträgen, die nicht mit den klimapolitischen Zielsetzungen vereinbar sind, ist bereits Teil des Planungsbericht über die Klima- und Energiepolitik 2021 des Kantons Luzern. Diese Klimastrategie wurde im Frühling 2022 vom Kantonsrat mit 56 zu 45 Stimmen zustimmend zur Kenntnis genommen.

Zwingende Aufgabe

Candan akzeptierte die Änderung zum Postulat, stellte aber an der Session nochmals den Antrag, dieses als erheblich zu erklären. Er wies darauf hin, dass andere Kantone bereits mit dieser Arbeit begonnen hätten. Es sei eine zwingende Aufgabe, die Subventionen zu prüfen, um Gelder nicht an klimaschädliche Projekte zu binden. Für den dadurch verursachten Schaden müssten wiederum die Steuerzahlenden bezahlen. Unterstützung bekam er von Korintha Bärtsch (Grüne, Luzern), die ebenfalls um eine Erheblicherklärung des Vorstosses warb. Die Annahme würde nicht bedeuten, dass alle Subventionen falsch sind: «Man muss sie überprüfen und aufzeigen, wo Biodiversität gefördert werden kann.»

FDP, GLP und Mitte unterstützten das Postulat. Laut Urs Brücker (GLP, Meggen) zweifelt seine Partei aber daran, ob der Nutzen solcher Subventionen wirklich quantifizierbar sei. Hanspeter Bucheli (Mitte, Ruswil) folgte dem Vorschlag der Regierung, bemerkt aber, der Vorstoss sei unnötig, da bereits in der Klimastrategie enthalten. Nur die SVP stellt sich klar gegen den Vorstoss: Laut Willi Knecht (SVP, Menznau) sei der Auftrag schon erfüllt. Eine Annahme würde der Verwaltung nur unnötigen Mehraufwand bescheren.

Mit anderen Kantonen in Kontakt

Bau-, Umwelt- und Baudirektor Fabian Peter (FDP) bemerkt abschliessend, dass die Diskussion zeige, wie schwierig es sei, Geld zu verteilen. Der Regierungsrat suche bereits das Gespräch mit anderen Kantonen, die in diesem Bereich bereits Vorarbeit geleistet haben. Das Postulat sei aber nur als teilweise erheblich zu erklären, weil einige der Subventionen Bundesmittel sind, die nicht vom Kanton untersucht werden können. Das Postulat wurde letztlich mit 79 zu 26 Stimmen teilweise erheblich erklärt.