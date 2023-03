Kantonsrat Mehr regionale Steuerämter im Kanton Luzern bleiben links-grüner Wunschtraum Die Luzerner Regierung sähe es gerne, wenn mehr Gemeinden entscheiden würden, ihre Steuerämter zusammenzulegen. Aktiv fördern will sie Fusionen aber nicht – zur Freude der Bürgerlichen und der GLP.

Mehr als 60 der 80 Luzerner Gemeinden führen noch eigene Steuerämter. Symbolbild: Corinne Glanzmann

Für SP-Kantonsrat Jörg Meyer ist klar: Regionale Steuerämter ergeben Sinn, weil durch sie die Rekrutierung von Personal einfacher würde. Zudem könnten sich interessantere Tätigkeiten und Laufbahnen für Steuerfachleute ergeben sowie die Effizienz durch Synergien gesteigert werden. Das findet auch die Regierung, wie sie in ihrer Antwort auf ein Postulat des Adligenswiler Parlamentariers festhält und dies auch in ihrem Jahresbericht erwähnt. Meyer verlangt in seinem Vorstoss von der Regierung, sie solle die Regionalisierung von Steuerämtern zusammen mit dem Verband der Luzerner Gemeinden aktiv fördern.

Uneinig sind sich Meyer und die Regierung jedoch in der politischen Schlussfolgerung. Die Exekutive erachtet es aus Gründen der Gemeindeautonomie nämlich als nicht angebracht, die Kommunen aktiv zur Zusammenarbeit im Steuerbereich aufzufordern. Seit Montagnachmittag und nach einer längeren Diskussion ist diese Haltung bestätigt: Der Kantonsrat lehnte Meyers Postulat mit 73 zu 28 Stimmen klar ab. Hinter die SP stellten sich nur noch die Grünen, für die Samuel Zbinden aus Sursee sprach.

Fusionen müssen von unten kommen

Gegen die aktive Förderung von regionalisierten Steuerämtern kämpften von der Mitte Hans Lipp (Flühli) und Yvonne Hunkeler (Grosswangen). Zusammenschlüsse müssten von den Gemeinden selber angestossen und nicht von oben befohlen werden, argumentierten sie. FDP-Kantonsrat Franz Räber (Emmenbrücke) stiess ins gleiche Horn und sprach wie Finanzdirektor Reto Wyss von einem Zielkonflikt mit der verfassungsrechtlich garantierten Gemeindeautonomie.

Auf der gleichen Argumentationsschiene fuhren Ursula Berset (GLP, Buchrain) und Daniel Keller (SVP, Udligenswil). Die Überlegungen von Jörg Meyer seien zwar gut, fand Keller. Die politische Realität sei aber eine andere.