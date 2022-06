Kantonsrat Schliessung von Polizeiposten im Kanton Luzern: Es hagelt Kritik von links bis rechts Die temporäre Schliessung von 22 der 32 Polizeiposten im Kanton Luzern führt im Kantonsrat zu einer emotionalen Debatte. Doch ausser der Kommunikation der Polizei will die Mehrheit des Parlaments nichts ändern.

Schlechte Kommunikation, viel zu wenige Polizistinnen und Polizisten, die erst noch überlastet sind, und eine nicht existierende Zusammenarbeit zwischen den Polizeikorps von Luzern, Bern und Aargau: Justiz- und Sicherheitsdirektor Paul Winiker musste sich am Dienstagmorgen im Luzerner Kantonsrat während einer Stunde eine ganze Reihe von Vorwürfen von links bis rechts anhören. Grund war die am 10. Juni von der Luzerner Polizei kommunizierte und drei Tage später bereits umgesetzte Schliessung von 22 der 32 Polizeiposten im Kanton Luzern während der Sommermonate. Die meisten betroffenen Gemeinden wurden über die Massnahme nicht vorgängig informiert.

Die kurzfristige Kommunikation der Luzerner Polizei war denn auch der am meisten kritisierte Punkt in der Debatte über die temporäre Schliessung der Polizeiposten – und bei der Kommunikation soll nun der Hebel angesetzt werden. Der Kantonsrat hat ein Postulat von Claudia Wedekind (Mitte, Ermensee) teilweise erheblich erklärt, das die «Regierung ersucht, sich für eine angemessene und bessere Kommunikation aus dem Justiz- und Sicherheitsdepartement einzusetzen». Nichts wissen wollte das Parlament hingegen von der Prüfung einer gesetzlichen Grundlage für eine Zusammenarbeit mit den Korps der Nachbarkantone Bern und Aargau, wie das Wedekind in ihrem Vorstoss ebenfalls verlangt hatte. Damit haben die Volksvertreterinnen und -vertreter so entschieden, wie das die Regierung beantragt hatte.

Winiker: Polizei hat politisches Potenzial unterschätzt

Justiz- und Sicherheitsdirektor Paul Winiker räumte in seinem ausführlichen Votum Mängel in der Kommunikation ein. «Wir hätten vorgängig auf die Gemeinden zugehen müssen», sagte der SVP-Politiker. Die Regierung sowie sein Departement seien aber nach einer kritischen Nachbetrachtung der Auffassung, der inhaltliche Entscheid der Luzerner Polizei sei korrekt gewesen. Unterschätzt worden sei angesichts der laufenden Vernehmlassung zur Organisationsentwicklung 2030 (OE 2030) jedoch das politische Potenzial. Im Projekt OE 2030 schlägt die Regierung die definitive und nicht nur die temporäre Schliessung von mehr als einem Dutzend Polizeiposten vor.

Laut Winiker wird sein Departement die Polizei «bei Kommunikationsvorhaben von hoher politischer Relevanz künftig unterstützen». Ziel sei es dabei, die Korpsangehörigen vor der Öffentlichkeit zu orientieren und die Grundlagen für die Entscheide offenzulegen. Auch die von Massnahmen Betroffenen sowie die zuständigen Kommissionen des Kantonsrats sollen nicht erst aus den Medien von Postenschliessungen erfahren. Winiker räumte allerdings ein: «Eine schlechte Botschaft kann auch mit der besten Kommunikation nicht besser gemacht werden.»

Grundübel ist ein zu kleines Polizeikorps

Exakt die vermittelte Botschaft, nämlich die temporäre Schliessung von Polizeiposten, stand im Zentrum des Votums von Hans Stutz (Grüne, Luzern). Die Massnahme sei eine Folge der Sparmassnahmen der Bürgerlichen und zeige den seit Jahren bekannten Zustand exemplarisch auf: «Luzern hat zu wenig Polizistinnen und Polizisten.» Daran ändere auch eine vollständige oder teilweise Erheblicherklärung des Postulats von Claudia Wedekind nichts, weshalb es die Grünen ablehnen würden.

Zu wenige Polizistinnen und Polizisten als Grundübel der Postenschliessungen – dieser Ansicht sind auch Melanie Setz aus Emmenbrücke und Marlis Krummenacher aus Root, die dringliche Anfragen zur umstrittenen Massnahme eingereicht haben. SP-Kantonsrätin Setz und Mitte-Politikerin Krummenacher kritisierten jedoch auch die Kommunikation der Polizei, die laut Krummenacher «unbedingt verbessert werden» muss.

SVP und FDP zeigen Verständnis für Postenschliessungen

SVP-Fraktionschef Armin Hartmann, der ebenfalls eine Anfrage verfasst hat, kritisierte hingegen ausschliesslich die Kommunikation. Die Schliessung der Posten sei nachvollziehbar, zumal diese Massnahme schon 2020 während der Pandemie getroffen worden sei, so der Schlierbacher. Die Polizei habe aus den vorhandenen Möglichkeiten das Beste gemacht und im Gegensatz zu anderen Kantonen auf den Abbau von Patrouillen verzichtet. Diese seien für die Sicherheit der Bevölkerung unabdingbar.

Ebenfalls von einem sinnvollen Vorgehen von Regierung und Polizei sprach die Megger FDP-Parlamentarierin Heidi Scherer. In anderen Kantonen seien während der Sommermonate ähnliche Massnahmen nötig, weshalb man nicht von einem Luzerner Problem reden könne.

Hilfe von Nachbarkantonen ist laut Winiker illusorisch

Auch Mitte-Vertreter Pius Kaufmann aus Wiggen thematisierte andere Kantone, nämlich Bern und Aargau. Eine Zusammenarbeit mit den Polizeikorps dieser Nachbarkantone finde fast nicht statt. Deshalb brauche es zwingend die Prüfung einer rechtlichen Grundlage für eine Kooperation – so, wie das seine Parteikollegin Claudia Wedekind in ihrem Postulat verlange. Kaufmann illustrierte seine Forderung mit einem Beispiel: Nach einem Unfall mit vier Verletzten in der Nähe seines Wohnorts habe es eine Stunde gedauert, bis die Luzerner Polizei eingetroffen sei. Das sei allerdings nicht erstaunlich, denn zwischen St.Urban und Marbach werde nur eine Patrouille eingesetzt.

Der Grüne Maurus Frey (Kriens) und SP-Fraktionschef Marcel Budmiger (Luzern) widersprachen Kaufmann vehement. Die Gewährleistung der Sicherheit gehöre zu den Kernaufgaben eines Kantons. Bei Personalmangel einfach nach den Nachbarn zu rufen, sei keine Lösung. Das fand auch Justiz- und Sicherheitsdirektor Paul Winiker. Bei Notfällen würden sich Luzern, Bern und Aargau zwar unterstützen. Eine weitergehende Hilfe sei aber illusorisch, da im Sommer auch in den Nachbarkantonen sehr viele Veranstaltungen stattfinden würden. Für Luzern bedeute dies: «Wir müssen unsere Hausaufgaben selber lösen.»