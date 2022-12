Kantonsspital Die Affenpocken-Impfung ist nun auch in Luzern erhältlich Personen, die sich gegen die Affenpocken impfen möchten, können dies nun in Luzern und Sursee tun. Nötig dafür ist eine Anmeldung.

Die Impfung gegen die ansteckenden Affenpocken ist nun auch in Luzern verfügbar und richtet sich an Personen aus den Kantonen Luzern, Nidwalden, Obwalden und Uri. Ab kommendem Mittwoch kann die Impfung an den beiden Standorten des Luzerner Kantonsspitals (Luks) in Sursee und Luzern bezogen werden. Wer eine Spritze will, muss sich über das digitale Patientenportal MeinLUKS anmelden.

Die Affenpocken-Impfung wird folgenden Personen empfohlen:

Männern und Transpersonen, die Sex mit wechselnden Männern oder Transpersonen haben (präventiv)

Personen, die aus beruflichen Gründen gegenüber Affenpockenviren besonders exponiert sind (präventiv)

Kontaktpersonen von an Affenpocken erkrankten Personen

Für alle anderen Bevölkerungsgruppen spricht der Kanton momentan keine Impfempfehlung aus. (se)