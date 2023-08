Kantonsspital Luzerner Herzspezialist wird Professor in Freiburg Amir Jadidi wurde zum Professor an der Universität Freiburg im Breisgau ernannt. Er ist seit März am Luzerner Kantonsspital tätig.

Die Universität Freiburg im Breisgau hat Amir Jadidi zum Professor ernannt. Er leitet seit 2023 die Elektrophysiologie der Kardiologie am Herzzentrum des Luzerner Kantonsspitals (Luks). Wie das Luks mitteilt, war Jadidi vor seiner Tätigkeit in Luzern an der Klinik für Kardiologie und Angiologie im Universitäts-Herzzentrum Freiburg in Bad Krozingen tätig.

Jadidis Schwerpunkt in Klinik und Forschung sei die Verbesserung der Katheterablations-Behandlung von Vorhofflimmern und Kammertachykardien durch Anwendung neuer Mapping- und Ablationsverfahren. Er arbeite an der Entwicklung neuer Ruhe-EKG-Verfahren zur Diagnose von Personen mit hohem Risiko für Vorhofflimmern und Schlaganfall. (dlw)