Katholische Kirche SP Luzern fordert Kündigung des Bistumskonkordats – Finanzierung von drei Domherren würde dadurch wegfallen Die Kantonalpartei fordert in einem Vorstoss, dass die Löhne und Spesen dreier Domherren nicht länger finanziert werden sollen. Begründet wird die Forderung auch mit den Enthüllungen rund um Missbrauchsfälle in der Katholischen Kirche.

Die SP Luzern fordert in einem Vorstoss die Kündigung des Bistumskonkordats, welches der Kanton Luzern gemeinsam mit den Kantonen Solothurn, Zug und Bern 1828 beschlossen hatte. So finanziere der Kanton Luzern unter anderem die «üppige Entschädigung von Mitgliedern der Bistumsleitung». Drei Luzerner Domherren profitierten momentan von Finanzierung des Kantons, heisst es in einer Mitteilung der Partei, beim residierenden Domherren übernehme der Kanton Luzern nicht nur den Spesenanteil, sondern auch den gesamten Lohn im sechsstelligen Bereich.

«Nur noch rund die Hälfte der Luzerner Bevölkerung ist katholisch, trotzdem finanziert der Kanton Luzern die Löhne und Spesen der Kader des Bistums», bilanziert die SP. Auch im Zuge der Enthüllungen rund um die Missbrauchsfälle in der Katholischen Kirche, sei die Finanzierung «schlicht aus der Zeit gefallen», wird Initiant David Roth zitiert. Denn, so Roth: «Die Luzerner Bevölkerung finanziert auf Basis dieses Konkordat eine Organisation, die sich seit Jahrzehnten weigert, die geeigneten Massnahmen zu ergreifen, um sexuelle Missbräuche aufzuarbeiten.» (mha)