Tourismus Zentralschweiz jubelt: «Freuen uns über Rückkehr der Gäste aus China» Anders als in vielen umliegenden Ländern müssen sich Reisende aus China bei der Einreise in die Schweiz vorerst nicht auf das Coronavirus testen lassen. Wird die Zentralschweiz deshalb schon bald wieder von chinesischen Touristen überrannt?

Grössere Touristengruppen aus China werden auch dieses Jahr nicht in der Zentralschweiz erwartet. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Das Ausbleiben der Gäste aus dem Reich der Mitte hat den Luzerner Tourismus zu Beginn der Corona-Pandemie stark getroffen. Im Vergleich zur Zeit vor Corona ist der Anteil chinesischer Touristen um über 90 Prozent zurückgegangen, wie PilatusToday berichtet.

Vor Kurzem hat China die Null-Covid-Politik gelockert und Auslandreisen wieder erlaubt. Weil in der Folge die Corona-Ansteckungen in China regelrecht in die Höhe geschossen sind, haben zahlreiche Länder eine Testpflicht für chinesische Touristen beschlossen. Nicht so die Schweiz. Der Bundesrat sieht vorerst keinen Handlungsbedarf.

Der Luzerner Tourismusdirektor Marcel Perren lässt auf Anfrage von PilatusToday und Tele 1 verlauten, sie respektieren den Entscheid des Bundesrates: «Wir sind überzeugt, dass sich die Regierung den Entscheid gegen eine Testpflicht gut überlegt hat.» Dennoch ist aus Perrens Antworten auch eine gewisse Kritik zu hören.

«Im Grundsatz wäre es für Gäste aus China bestimmt einfacher nachvollziehbar, wenn einheitliche Richtlinien im Schengen-Raum gelten, da meist mehrere europäische Länder besucht werden.» Im Gegensatz zur Schweiz haben sämtliche Nachbarländer eine Testpflicht für Chinesen beschlossen.

Bergbahnen reagieren verhalten

Die Rigi Bahnen und die Pilatus-Bahnen, die jeweils auch von zahlreichen Gästen aus China besucht werden, wollten den Bundesratsentscheid auf Anfrage nicht kommentieren. Grundsätzlich seien sie aber zufrieden, wenn es keine Einschränkungen gibt.

Die Pilatus-Bahnen erwarten dieses Jahr nur wenige chinesische Reisegruppen. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Etwas deutlicher wird der Verband Luzern Hotels. «Wir können diesen Entscheid gut nachvollziehen.» Sie fänden es aber wichtig, dass der Bundesrat die Lage im Auge behält und allenfalls reagiert, heisst es auf Anfrage.

Chinesische Gäste nicht überlebenswichtig für Luzerner Hotels

Gemäss Luzern Hotels ist die Abhängigkeit gegenüber Gästen aus China jedoch bei Weitem nicht so gross wie von aussen wahrgenommen wird. Der Anteil chinesischer Gäste in Luzern betrug in den Jahren vor der Pandemie rund 10 Prozent.

«Luzern hatte schon immer eine sehr breit gefächerte Gästestruktur, die zu einem Drittel auf die Schweiz und zum Rest auf verschiedene Nationen verteilt sind. Wir freuen uns aber auf jeden Fall, wenn wieder Gäste aus China in die Zentralschweiz reisen.»

Vollständige Erholung nicht in diesem Jahr zu erwarten

Doch wann ist wieder mit ersten Gästen aus China zu rechnen? Tourismusexperte Jürg Stettler dämpft vor zu hohen Erwartungen: «Zu einer Reisewelle aus China wird es dieses Jahr nicht kommen, da es gegenwärtig nur wenige Flüge aus China gibt. Zudem dauert es seine Zeit, bis der Gruppentourismus wieder anzieht. Pässe und Visa müssen wieder beschafft und Reiseveranstalter wieder aufgebaut werden. Eine vollständige Erholung ist im Jahr 2023 deshalb gar nicht möglich.»

Das Reisebedürfnis der Menschen in China sei aber unverändert geblieben. Viele Chinesen haben einen Besuch in der Schweiz weiterhin auf ihrer Bucket List. Ob und wie schnell sich das Reiseverhalten aber wieder auf den Stand wie vor Corona erhole, sei abhängig von der weiteren Entwicklung des Coronavirus und den damit verbundenen Regulierungen, so Stettler.

Gruppenreisen nicht mehr im Trend

Gemäss Stettler ist es unsicher, ob Reisende aus China weiterhin bereit sind, in grossen Gruppen zu reisen. Aktuell sei in China ein Trend zu kleineren Gruppen und vermehrten Individualreisen zu beobachten. Eine Erholung bei den Touristenzahlen sei zu erwarten. Die Frage sei aber eher, wann diese eintreten wird und wie sich diese schlussendlich niederschlagen werde.

Tourismusexperte Jürg Stettler spricht von einem Trend zu Individualreisen in China. Bild: Alexandra Wey/Keysrtone

Die Einschätzungen des Tourismusexperten teilen auch die Tourismusverantwortlichen und die Bergbahnen. Luzern Tourismus erwartet erst ab dem Sommer eine deutliche Zunahme von chinesischen Touristen. Für das laufende Jahr werden rund ein Drittel der Logiernächte aus China im Vergleich zu 2019 erwartet.

Und auch die Pilatus-Bahnen rechnen bis auf Weiteres nicht mit einem Massenandrang von chinesischen Touristengruppen. Sie erwarten in den kommenden Monaten höchsten einzelne Reisende aus China. Es wird also noch länger dauern, bis sich chinesische Touristen wieder für das beste Foto vor der Kapellbrücke oder dem Löwendenkmal drängen werden. (Pilatus/Today)