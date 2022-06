Kinderbetreuung Auch Meierskappel will Betreuungsgutscheine einführen Um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern, sollen Eltern für die Betreuung in Kindertagesstätten einen Zustupf erhalten. Dabei spannt Meierskappel mit einer anderen Gemeinde zusammen.

Blick auf das Dorf Meierskappel. Bild: Boris Bürgisser (28. Juni 2020)

Seitdem die Stadt Luzern 2009 als erste Schweizer Kommune Betreuungsgutscheine eingeführt hat, sind zahlreiche Gemeinden ihrem Beispiel gefolgt. Zuletzt sagte Malters am 15. Mai Ja zur Einführung der Beiträge, die an Eltern ausbezahlt werden, die ihre Kinder im Vorschulalter in einer Kindertagesstätte (Kita) betreuen lassen. Nun soll Meierskappel folgen. Der Gemeinderat plant die Einführung per 1. August. Dafür muss die Gemeindeversammlung am 27. Juni dem entsprechenden Reglement zustimmen. Die Controlling-Kommission empfiehlt ein Ja.

Mit den Betreuungsgutscheinen verfolgt der Gemeinderat mehrere Ziele, wie der Botschaft zu entnehmen ist: Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie soll verbessert und Meierskappel als attraktives Wohn- und Arbeitsumfeld gestärkt werden. Weiter genannt wird der volkswirtschaftliche und finanzielle Nutzen für die Gemeinde, wenn Eltern mehr arbeiten und dadurch die Steuerkraft steigt beziehungsweise die Abhängigkeit von der Sozialhilfe sinkt. Zudem soll die soziale Integration von fremdsprachigen Familien und Kindern gestärkt werden.

Adligenswil übernimmt die Administration

Die Abwicklung der Betreuungsgutscheine würde durch die Verwaltung der Gemeinde Adligenswil erfolgen. Eine entsprechende Leistungsvereinbarung sei bereits erarbeitet worden. Auch bei den Beiträgen orientiert sich Meierskappel an Adligenswil. Diese sind wie in anderen Gemeinden einkommensabhängig. Bei einem Einkommen bis 40'000 Franken sind pro Tag 105 Franken für Kinder unter 18 Monate vorgesehen, für ältere Kinder 85 Franken. Bei einem Einkommen von über 100'000 Franken gibt es noch 10 beziehungsweise 5 Franken.

Für das laufende Jahr sind im Budget 15'000 Franken für Betreuungsgutscheine eingestellt. Danach rechnet die Gemeinde Meierskappel mit 20'000 Franken pro Jahr.

Rechnung schliesst viel besser ab als budgetiert

Weiter entscheidet die Gemeindeversammlung über die Rechnung 2021. Diese schliesst mit einem Plus von 0,94 Millionen Franken bei einem Gesamtaufwand von 10,39 Millionen Franken. Budgetiert war ein kleines Minus von 85'656 Franken, wie der Botschaft zu entnehmen ist. Wie in zahlreichen anderen Gemeinden fielen die Steuereinnahmen höher aus als erwartet, hinzu kamen tiefere Ausgaben in mehreren Bereichen.

Zudem steht ein Sonderkredit von 1,09 Millionen Franken für den Bau eines Regenüberlaufbeckens am Standort Hellmühle zur Debatte. Das Becken mit einem Volumen von 200 Kubikmetern soll das Entwässerungssystem bei starken Regenfällen entlasten. Schmutz- und Regenabwasser würden dort zwischengespeichert und anschliessend dosiert in die Kanalisation geleitet. Im Extremfall müsse «das stark verdünnte Abwasser kontrolliert in den ‹Gumebach› abgeleitet» werden, heisst es in der Botschaft.