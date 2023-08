KINDERBETREUUNG Die Hälfte des Schweizer Kita-Personals ist unqualifiziert Schweizweit mangelt es in Kitas an qualifiziertem Personal, wie eine Studie der Hochschule Luzern zeigt. Das wirkt sich sowohl negativ auf die Entwicklung der Kinder als auch auf das Wohlbefinden der Mitarbeitenden aus.

In der Schweiz verfügt rund die Hälfte des Personals in der familienergänzenden Kinderbetreuung weder über eine fachspezifische Qualifikation noch einen tertiären Abschluss im pädagogischen Bereich. Dies zeigt eine Studie der Hochschule Luzern (HSLU). Wie die HSLU mitteilt, habe man in der Studie beim Einsatz von solchen formal nicht qualifizierten Betreuungspersonen in der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung grosse Mängel bei den Rahmenbedingungen festgestellt.

Eine qualitativ gute frühkindliche Bildung und Erziehung könne den Entwicklungsverlauf des Kindes fördern, die schulische Karriere begünstigen und den Einstieg ins Erwerbsleben erleichtern. «Werden diese Chancen verpasst, erhöht dies die Wahrscheinlichkeit von gesundheitlichen und sozialen Problemen im weiteren Lebensverlauf.»

Forschende fordern staatliche Investitionen

Die HSLU moniert fehlende staatliche Investitionen, die sich auch negativ auf die Mitarbeitenden auswirken. Fachkräftemangel, hohe Belastung und niedrige Entlöhnung seien folgenschwer. Das Team der Forschenden empfiehlt deshalb sowohl kurzfristige als auch langfristige Massnahmen, um Beruf und Betreuung gleichermassen zu verbessern. Weiterbildungen sollen vorerst zur Qualitätssicherungen beitragen, zudem sollen niederschwellige Möglichkeiten zum Qualifikationserwerb geschaffen werden. «Längerfristig sollte das Qualifikationsniveau für die familienergänzende Kinderbetreuung dem unseres restlichen Bildungssystems angeglichen werden.» (sre)