Kirche 500 Jahre Auffahrtsumritt in Sempach: Mittlerweile auch ein Gesellschaftsanlass Der traditionelle Auffahrtsumritt in Sempach findet heuer zum 502. Mal statt. Das verschobene Jubiläum wird nachträglich gefeiert – mit vielen Besonderheiten.

Auffahrtsumritte haben eine lange Tradition. Doch mittlerweile sind die sechs etablierten Umritte im Kanton Luzern in Grosswangen, Beromünster, Altishofen, Ettiswil, Hitzkirch und Sempach mit ein paar wenigen Ausnahmen noch die einzigen in der Schweiz, die beritten durchgeführt werden.

Auffahrtsumritt in Grosswangen vor fünf Jahren. Bild: Roger Grütter (25. Mai 2017)

Der Umritt in Sempach feiert dabei am 26. Mai nachträglich sein 500-Jahre-Jubiläum, welches vor zwei Jahren coronabedingt ins Wasser fiel. Doch eigentlich ist sein Entstehungsdatum gar nicht genau bekannt. Aufgrund der Geschichtsschreibung geht man davon aus, dass der Auffahrtsumritt in Sempach in der Leutpriester-Ära von Johannes Feer seinen Anfang nahm. «1520 als Ausgangsdatum gerade für ein Jubiläum zu wählen, ist wegen der runden Jahreszahl naheliegend», sagt Elena Ulliana, Medienverantwortliche Pastoralraum Oberer Sempachersee.

Mittlerweile auch ein gesellschaftlicher Anlass

Beim Umritt werden jeweils die Grenzen der Gemeinden zu Fuss und zu Pferd begangen. Dabei bittet man um den Segen für Mensch, Tier und Natur. Die Forschung geht davon aus, dass die Umritte ursprünglich aus Feldbegehungen entstanden sind, um die Feldfrüchte vor Bedrohungen zu schützen. Das Christentum des frühen Mittelalters übernahm diesen Ansatz und versah ihn dann mit einem Bittcharakter. Diese Flurprozession überdauerte bis heute.

Doch mittlerweile hätten die Umritte längst nicht mehr nur eine kirchliche Bedeutung, so Ulliana. «Sie sind zu einem gesellschaftlichen Anlass geworden, bei dem sich Familie und Freunde treffen und gemeinsam die Route begehen. Oder es sind Personen dabei, die einfach die schöne Landschaft geniessen wollen.» Es nehmen jeweils gegen 80 Pferde und eine grosse Anzahl Fussvolk teil.

«Wir rechnen heuer mit rund 300 bis 500 Personen. Es ist wirklich schön, dass der Anlass noch immer eine grosse Bedeutung für die Region und die Menschen hat.»

Das offizielle Programm startet um 5 Uhr. Die Geistlichkeit stoppt dabei jeweils bei den 12 Stationen und spricht ein kurzes Gebet. Die Mitgehenden sind jedoch nicht zu einem Halt verpflichtet und können die Route individuell begehen. «Jede und jeder kann seinen Zeitplan so einrichten, wie es am besten passt.»

Offizieller Zeitplan 05.00 Uhr: Sempach Tagwache Städtli

06.00 Uhr: Sempach Aufbruch

06.30 Uhr: Kirchbühl Gottesdienst

07.30 Uhr: Aufbruch

Horlachen Zwischenhalt

Schopfen Zwischenhalt

08.45 Uhr Hildisrieden Einzug

09.00 Uhr Hildisrieden Festgottesdienst

12.00 Uhr Hildisrieden Aufbruch

St.Anna Zwischenhalt

Mettenwil Zwischenhalt

Adelwil Zwischenhalt

14.30 Uhr Sempach Einzug, Schlussfeier

Der Einzug am Schluss ins historische Städtchen Sempach sei immer eine sehr feierliche Angelegenheit und werde von vielen Menschen miterlebt. Die berittene Auffahrtsmusik umrahmt den Bittgang musikalisch. In diesem Jubiläumsjahr wird die Bevölkerung zum Abschluss zum Apéro eingeladen.

Routenplan des Auffahrtsumritts Sempach. Bild: PD

Daneben warten in diesem Jahr noch weitere Besonderheiten. So nimmt beispielsweise Bischof Felix Gmür am Auffahrtsumritt in Sempach teil und wird an zwei Standorten eine Predigt halten. In Hildisrieden werden Verpflegungsmöglichkeiten für Brunch und Mittagessen angeboten und für Kinder wird es eine Art Schnitzeljagd für unterwegs mit Preisen geben. Zudem gibt es bis am 29. Mai im Museum zum Rathaus in Sempach eine Sonderausstellung zum Thema Umritte.