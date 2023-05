Kirchen Über 100 Veranstaltungen: Erste «Lange Nacht der Kirchen» im Kanton Luzern Am 2. Juni bieten rund 100 Luzerner Kirchgemeinden und Pfarreien der katholischen, reformierten und christkatholischen Kirchen über 100 Veranstaltungen an.

Konzerte, Improtheater, Vinyl-Disco, Pilgern, Foto-Safari, Filmnacht oder Grillabend: Solche Anlässe werden am 2. Juni von den Kirchgemeinden und Pfarreien im Kanton Luzern angeboten. Sie finden im Rahmen der «Langen Nacht der Kirchen» statt, einer gemeinsamen Aktion mit zehn Kantonen in der Schweiz und in verschiedenen europäischen Ländern. Dabei spannen die katholischen, reformierten und christkatholischen Kirchen zusammen.

Auch Lagerfeuer werden im Rahmen der «Langen Nacht der Kirchen» angeboten. Bild: Reformierte Kirche Aargau

Die Anlässe sind für jene, «die Kirche einmal auf eine andere Art und in einem anderen Licht erleben möchten», heisst es in einer Mitteilung. Bisher hätten die Ausgaben in den Jahren 2016, 2018 und 2021 jeweils mehrere tausend Teilnehmende angesprochen. Die drei Landeskirchen des Kantons Luzern machen zum ersten Mal mit. (fmü)