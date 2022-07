Kleintiere Sursee erhält tierische Farbtupfer – in Form von 28 Sittichen und Papageien Exotische Vögel singen ab heute in den Volieren der Kleintieranlage «Martinsgrund» an der Säugasse.

Wildtierpflegerin Noemi Appert mit einem Sonnensittich. Bild: Peter Weingartner (9. Juli 2022)

28 Sittiche und Papageien bereichern mit ihren farbigen Federkleidern neu die Volieren des Surseer Kleintierzüchtervereins in der Kleintieranlage «Martinsgrund» an der Säugasse. Am Samstag kamen sie an: im Alu-Transportkoffer per Auto aus Zeihen im Fricktal, aus dem Vogelpark Ambigua.

«Zwei Tage müssen sie im Innenraum bleiben», erklärt Noemi Appert, Wildtierpflegerin und stellvertretende Betriebsleiterin im Vogelpark Ambigua. Heute Montag dürfen sie hinaus in die Volieren. Der Grund: Die Tiere, für die alles neu ist, müssen sich orientieren, ihren Rückzugsort kennenlernen: Wo ist das Essen, wo das Trinken?

Leihgaben vom Vogelpark Ambigua in Zeihen

Das Freiwerden von Volieren ermöglichte den Zuzug neuer Tiere, und Max Aregger, im Verein für diese farbigen Vögel zuständig, wurde beim Vogelpark Ambigua, einer anerkannten gemeinnützigen Gesellschaft in Zeihen, vorstellig: Gäbs die Möglichkeit einer Dépendance in Sursee?

Für Betriebsleiter Rolf Lanz, Papageien-Pionier in der Schweiz, eine Gelegenheit. «Wir waren zweimal in Sursee und hatten einen guten Eindruck.» Der Vogelpark Ambigua hat einige hundert Tiere, fungiert als Auffangstation bei Beschlagnahmungen, erhält sie über Veterinärämter oder wenn die Vögel privaten Haltern über den Kopf wachsen. «Ein Ara kann bis 80 Jahre alt werden.»

Rolf Lanz liegt das Wohl der Tiere am Herzen. Plastiksitzstangen oder Schnüre kommen bei ihm nicht in die Voliere. Nicht, dass er den Surseern eine korrekte Haltung nicht zutrauen würde, doch will er sich absichern: «Die Vögel bleiben in unserem Besitz.»

Ida Thurnherr, der Präsidentin des Kleintierzüchtervereins Sursee, selber Halterin von Tauben, Zebrafinken, Diamanttäubchen und zwei Gänsen, ist das recht. Farbige Vögel sind nämlich nicht billig. Schnell mal bezahlt man 1000 Franken. Max Aregger besitzt ein Paar zahme Edelpapageien, Wert an die 10000 Franken.

Noemi Appert füllt mit Eva Graber, bei Ambigua für die Administration zuständig, die leeren Innenräume der Volieren mit neuem farbigem Leben. Die Tiere suchen das Licht, beruhigen sich aber schnell, finden kollegiale Nähe.

Blaulatzsittiche sollen sich in Sursee vermehren

Besonders eng ist es in einer schmalen Voliere, das jedoch mit Absicht: Die Nähe soll Nachwuchs bringen, handelt es sich bei den Vögeln dort doch um Blaulatzsittiche, eine stark vom Aussterben bedrohte Art. «Dieses Jahr wird wohl noch nichts gehen», meint Noemi Appert. Ida Thurnherr siehts positiv: «Die Vögel sollen nächstes Jahr auch noch ein Highlight haben.»

Die Vögel wollen beschäftigt sein. Dazu dienen frische Hasel- oder Buchenäste. Die beiden Frauen aus Zeihen haben die ersten mitgebracht, ebenso Futter, eine von Lanz in Auftrag gegebene Mischung. Ergänzung zu Gemüse und Früchten.

Eine unterschiedliche Bodenunterlage, Holzschnitzel, Sand, Stein, gefällt den Vögeln, und der Stein, so Noemi Appert, ermögliche die Krallenpflege. Dazu kommen Sitzstangen unterschiedlicher Dicke sowie morsches Holz und eine Badegelegenheit. Noemi Appert instruiert Max Aregger über das Fressen für die Loris.

Neben Sonnen- und Blaulatz- wohnen neu China-, Alexander- und Price-of-Wales-Sittiche sowie Allfarb- und Gebirgsloris auf dem 5000 Quadratmeter grossen Gelände, das der Verein um 1990 von der Stadt im Baurecht erhalten und «alles in Eigenregie» gestaltet und gebaut hat. Da findet man auch Tauben, Hühner, Enten, Gänse, Kaninchen, Schildkröten und Meerschweinchen. Und ab heute Montag dürfen sich die farbigen Gesellen aus Zeihen an der frischen Luft zeigen.