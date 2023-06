Klimawandel Luzerner Algen sollen zur Rettung des Planeten beitragen Ein Forscherteam der technischen Hochschule in Horw treibt die Herstellung von Algen, welche Kohlenstoffdioxid zu Sauerstoff binden, voran. Sie wollen dadurch einen Beitrag leisten, damit die Schweiz schneller klimaneutral wird.

Algen könnten sich als wahres Wundermittel gegen die drohende Klimakatastrophe erweisen. Video: Tele1

«Zuerst hat es nicht richtig funktioniert, aber dann wurde das Glas tatsächlich grün.» So beschreibt Reto Tamburini den Start seines Projekts gegenüber PilatusToday. Begonnen habe er zu Hause mit ein paar wenigen Algengläser, die Algen darin seien jedoch dann gestorben.

Reto Tamburini forscht mit seinem Team in seinem Labor an der technische Hochschule in Horw. Ihr Ziel ist es, Algen herzustellen, welche CO₂ zu Sauerstoff binden - zumal Algen die Fotosynthese nicht nur deutlich effizienter als Bäume machen, sondern auch viel schneller wachsen. Tamburini, dessen Team momentan an den idealen Bedingungen für Algenwachstum forscht, spricht von einer bis zu 50 Mal höheren Wachstumsrate als bei Bäumen.

Mit Algen die Klimakatastrophe verhindern

Die Welt braucht Lösungen, um mehr CO₂ binden zu können und dadurch eine mögliche Klimakatastrophe zu verhindern. Und da das alleinige Pflanzen von Bäumen nicht ausreicht, sind Alternativen gefragt. Diesbezüglich könnten sich Algen als Wundermittel erweisen.

Tamburini sieht in den Algen die deutlich platzsparendere Lösung, verglichen mit den Bäumen. Sofern genügend Licht vorhanden ist, könne diese Lösung überall aufgebaut werden. Tamburini sieht seine Idee demnach auch schon an einem Ort mit extrem viel Licht gedeihen: der Wüste. Um dieses Ziel realisieren zu können sowie der Schweiz zu helfen, bis spätestens 2050 klimaneutral zu sein, gründet Reto Tamburini nun ein StartUp. (luz)