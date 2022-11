Knutwil Auto rollt über Gartensitzplatz und prallt in Hausmauer – 77-Jähriger verstorben Ein Mann fuhr mutmasslich wegen eines gesundheitlichen Problems unkontrolliert über ein Rapsfeld sowie einen Gartensitzplatz und prallte in eine Hausmauer. Er starb noch auf der Unfallstelle.

Im Ortsteil St. Erhard in der Gemeinde Knutwil ereignete sich am Mittwochmorgen ein tragischer Unfall mit Todesfolge. Wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt, geriet ein 77-jähriger Autofahrer mutmasslich wegen eines gesundheitlichen Problems von der Mauenseestrasse.

Dabei fuhr das Auto unkontrolliert rund 200 Meter über ein Rapsfeld und einen Gartensitzplatz. Anschliessend prallte das Auto in eine Hausmauer. Gemäss Mitteilung der Polizei verstarb der Mann noch auf der Unfallstelle.

Nebst der Polizei standen das Amtsoffizium, der Rettungsdienst, ein Abschleppdienst sowie ein Helikopter der Alpine Air Ambulance im Einsatz. Beim Unfall entstand ein Sachschaden in der Höhe von 70’000 Franken. (pl)