Knutwil Vorfall an den Powerdays: Mitten in der Party-Stimmung bricht Tribüne ein – acht Personen verletzt An den Powerdays in Knutwil brach am Samstagabend der Holzboden einer Tribüne ein. Acht Personen mussten mit Verletzungen vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Pikant dabei: Der Speaker forderte das Publikum zum Hüpfen auf.

Die Powerdays mussten am Samstagabend unterbrochen werden. Bild: Livestream

Die Besucherinnen und Besucher der Powerdays in Knutwil erlebten am Samstagabend einen Schockmoment. «Die Bodenplatte einer Tribüne brach, nachdem ein paar Alkoholisierte stark auf dieser hin- und her gesprungen sind», sagt OK-Präsident Daniel Kunz auf Anfrage. Man habe die Personen via Lautsprecherdurchsagen immer wieder darauf hingewiesen, das Wippen auf der Tribüne zu unterlassen. Ausserdem sei den ganzen Tag über das Sicherheitspersonal unterwegs gewesen, um Leute davon abzuhalten, auf den Gerüsten herumzuklettern. Er widerspricht damit Stimmen, welche auf den sozialen Medien oder gegenüber PilatusToday bestreiten, dass es entsprechende Warnungen gegeben hätte.

Die volle Tribüne am Samstagabend, aufgenommen von einer Drohne. Bild: Livestream

Die Luzerner Polizei bestätigte den Vorfall am Sonntagmorgen. Kurz vor 22 Uhr sei bei der Polizei eine Meldung eingegangen, wonach eine Tribüne teilweise eingestürzt sei. Dabei seien mehrere Personen bis zu drei Meter tief gefallen. Insgesamt mussten laut Polizeimitteilung acht Personen mit unterschiedlichem Verletzungsgrad von der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Alle Verletzten hätten das Spital am Sonntagmorgen wieder verlassen können, sagt OK-Präsident Kunz gegenüber unserer Zeitung. Die betroffenen Personen hätten sich laut Kunz beim Sturz leichte Verletzungen wie Prellungen, Verstauchungen und Schürfungen zugezogen.

Nach dem Unfall haben die Veranstalter die Leute aufgefordert, mit dem Hüpfen aufzuhören. Bilder: Powerdays Knutwil

Speaker fordert zum Hüpfen auf

Auf einem Video von PilatusToday ist zu sehen, wie ein Speaker die Leute dazu auffordert, sich hinzusetzen und in die Höhe zu springen. Gegenüber «20Minuten» meinte eine Teilnehmerin, der Moderator habe die Party-Stimmung noch zusätzlich angeheizt. Kunz sagt dazu: «Der Animator macht diesen Job seit 12 Jahren und es ist nie etwas passiert.» Ausserdem sei die Hüpf-Aufforderung an die Leute am Boden gerichtet gewesen.

Der Speaker forderte die Besucherinnen und Besucher zum Hüpfen auf. Quelle: PilatusToday

Nach dem Zwischenfall wurde die Tribüne geräumt und die Veranstaltung am Samstagabend unterbrochen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer hätten das Gelände ruhig und gesittet verlassen, sagt Kunz. Am Sonntagmorgen war klar, dass der Grossanlass weitergeführt wird. Gemäss Kunz war die Polizei vor Ort und habe die Situation eingeschätzt, ausserdem habe eine externe Fachperson die Tribünen angeschaut. «Es gab keinen Grund, die Veranstaltung abzubrechen», so Kunz. Die betroffene Tribüne blieb am Sonntag geschlossen. Laut Kunz habe man die Treppe nach dem Zwischenfall abmontiert und bis zum Start am Sonntagmorgen nicht mehr rechtzeitig aufstellen können.

Die Bodenplatte einer solchen Tribüne brach ein. Bild: Patrick Hürlimann

Laut der Luzerner Polizei ist es noch nicht bekannt, wie es zum Einbruch der provisorisch gebauten Tribüne kommen konnte. Dies sei Gegenstand von Ermittlungen. Im Einsatz standen Polizei, Ambulanz und ein Rettungshelikopter. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

Während insgesamt drei Tagen werden über 50'000 Leute in Knutwil erwartet. Die Powerdays sind mit rund 130 gemeldeten Teams einer der grössten Motorsport-Events der Schweiz. (rem/nid/tos)