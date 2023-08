Knutwil Zwischenfall an den Powerdays Knutwil: Bodenplatte der Tribüne eingebrochen Am späten Samstagabend ist es bei den Powerdays in Knutwil zu einem Zwischenfall gekommen. Der Anlass musste unterbrochen worden.

Die Powerdays mussten am Samstagabend unterbrochen werden. Screenshot Livestream

Bei den Powerdays in Knutwil ist es am späten Samstagabend zu einem Zwischenfall gekommen. «Die Bodenplatte einer Tribüne brach, nachdem ein paar Alkoholisierte stark auf dieser hin- und her gesprungen sind», sagt OK-Präsident Daniel Kunz auf Anfrage. Man habe die Personen via Lautsprecherdurchsagen immer wieder darauf hingewiesen, das Wippen auf der Tribüne zu unterlassen.

Offenbar soll es auch Verletzte gegeben haben. Wie viele Personen verletzt worden sind, ist nicht bekannt. Kunz spricht von Personen, die den Arm gebrochen und Verstauchungen erlitten hätten. Polizei, Ambulanz und ein Rettungshelikopter wurden aufgeboten.

Die volle Tribüne am Samstagabend, aufgenommen von einer Drohne. Screenshot Livestream

Nach dem Zwischenfall wurde die Tribüne geräumt und die Veranstaltung am Samstagabend unterbrochen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer hätten das Gelände ruhig und gesittet verlassen, so OK-Präsident Kunz. Kunz ist zuversichtlich, dass die Veranstaltung am Sonntagmorgen weitergehen kann.

Während insgesamt drei Tagen werden über 50'000 Leute in Knutwil erwartet. Die Powerdays sind mit rund 130 gemeldeten Teams einer der grössten Motorsport-Events der Schweiz. (rem)