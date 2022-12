Knutwilerhöhe A2 nach Massenkarambolage mit über 20 Fahrzeugen wieder offen – Augenzeugen berichten Bei der Knutwilerhöhe kam es am Freitagmorgen zu einem Unfall mit über 20 beteiligten Fahrzeugen. Mindestens 23 Personen wurden verletzt. Die Autobahn in Fahrtrichtung Süden war für mehrere Stunden komplett gesperrt.

Auch ein Rettungshelikopter war im Einsatz. Video: PilatusToday/ArgoviaToday/Severin Mayer

Am Freitagmorgen kam es auf der Autobahn A2 in Knutwil kurz nach 8.30 Uhr zu einer Massenkarambolage. Beteiligt waren über 20 Fahrzeuge. Acht Personen mussten gemäss Mitteilung der Luzerner Polizei von der Unfallstelle durch mehrere Ambulanzfahrzeuge und einen Rettungshelikopter in umliegende Spitäler gebracht werden. Alle anderen Personen wurden durch Transportfahrzeuge an einen Sammelplatz gefahren, wo sie betreut wurden. Insgesamt begaben sich später weitere 15 Personen in ärztliche Behandlung. Zum Verletzungsgrad der einzelnen Personen liegen der Polizei aktuell keine Erkenntnisse vor.

Der Unfallhergang sei der Luzerner Polizei noch nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Wie ein Augenzeuge jedoch gegenüber dem «Blick» sagte, sei es auf einer Anhöhe zum Unfall gekommen. Dort habe die Sonne extrem stark geblendet und man hätte fast nichts mehr gesehen. «Möglicherweise hat dann jemand gebremst und es kam zur Karambolage», wird er zitiert. Auch der beim Unfall entstandene Sachschaden könne derzeit nicht beziffert werden.

11 Bilder 11 Bilder Über 20 Fahrzeuge waren beteiligt. Bild: Luzerner Polizei

Die Autobahn A2 war in Fahrtrichtung Süden für mehrere Stunden gesperrt. Der Verkehr in Richtung Norden wurde teilweise einstreifig geführt und mehrfach kurzzeitig gesperrt. Durch den Unfall entstanden massive Verkehrsbehinderungen in der gesamten Region. Wie die Luzerner Polizei mitteilt, ist die A2 seit kurz vor 15 Uhr in Fahrtrichtung Süden für den Verkehr wieder geöffnet. (rad/abt/sfr)