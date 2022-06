Kolumne Der böse Blick? Mit klassischen Motorrädern ist das so eine Sache. Sie springen an, oder auch nicht. Woran liegt's? Roger Rüegger Drucken Teilen

«Gentlemen, start your engines!» Die Aufforderung klingt für Leute mit einer Affinität für Verbrennungsmotoren wie eine Erlösung. Die Pferde wollen befreit werden.

Zuletzt vernahm ich die magischen Worte am «Distinguished Gentleman’s Ride» vom 22. Mai in Rothenburg, als 300 Männer und Frauen im Sonntagsgewand eine Fahrt zum Verkehrshaus unternahmen. Manche waren mit klassischen Bikes wie etwa luftgekühlten Moto Guzzi oder Aermacchi angereist, also Geräte, die mit Sorgfalt bedient werden wollen.

Klar, dass ich für meinen Artikel den Fokus auf solche Perlen richtete. Eine Teilnehmerin parkierte ihren italienischen Oldtimer wohlwissend an einer abschüssigen Strasse. Am Zielort erzählte sie, die Maschine habe tatsächlich gestreikt und angeschoben werden müssen. Nicht lässig, schon gar nicht vor Publikum.

Auch der Fahrer einer Moto Guzzi Superalce hatte Probleme. Nach einer geplanten Pause sprang das alte Armeemotorrad vorerst nicht mehr an, weshalb sein Halt unfreiwillig ausgedehnt wurde. Nun plagte mich das Gewissen. Habe ich den bösen Blick? Offensichtlich trug ich zumindest eine Mitschuld an den Pannen, denn es streikten genau jene Motorräder, über die ich berichtete. Meine neuere Triumph aber rollte.

Tage später fuhr ich mit Freunden zum Feierabend-Bier ins Ruedertal. Nun auf einer 1978er Shovelhead. Wir stellten die Alteisen vor einer gut besuchten Gartenbeiz ab.

Damals wusste ich noch nicht, dass ich über diesen Ausflug berichten werde ...