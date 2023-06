Kolumne «Direkt aus Bern» Die Schweiz gehört zu Europa, ohne Wenn und Aber GLP-Nationalrat Roland Fischer schreibt in der Kolumne über die Rolle der Schweiz in Europa. Roland Fischer Drucken Teilen

Vor etwas mehr als einem Monat hatte ich die Gelegenheit, an einem Podium mit dem Titel «Die Schweiz und Europa – quo vadis?» teilzunehmen. Im Zentrum der Diskussionen stand die Frage, wie die Schweiz ihr Verhältnis zu Europa ausgestalten soll. Die von den Grünliberalen des Kantons Zug organisierte Veranstaltung bot eine ideale Gelegenheit, sich wieder einmal grundsätzlich über die Frage der Rolle der Schweiz in Europa auszutauschen. Solche Diskussionen kommen im Parlamentsbetrieb, der von Beratungen über detaillierte Gesetzesvorlagen und Budgetpositionen geprägt ist, oft zu kurz.

In der laufenden Sommersession entscheiden wir jedoch im National- und Ständerat über verschiedene Vorlagen, die solche Grundsatzfragen für einmal ins Zentrum rücken. So ist zum Beispiel nächste Woche eine Motion von uns Grünliberalen traktandiert, die den Bundesrat beauftragt, den Beitritt der Schweiz zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) zu ermöglichen. Der Beitritt zum EWR würde die vollständige Integration der Schweiz in den europäischen Binnenmarkt bedeuten.

Beide Räte beschäftigen sich zudem mit dem Wiederexport von Kriegsmaterial in die Ukraine. Es geht um die grundsätzliche Frage, ob die Schweiz an einer engen Auslegung der Neutralität festhält oder ob sie dem Gewaltverbot und dem kollektiven Selbstverteidigungsrecht gemäss UNO-Charta Rechnung trägt und die Ukraine stärker unterstützt. Das muss nicht bedeuten, dass die Schweiz direkt Kriegsmaterial in die Ukraine schickt. Zumindest sollte sie aber nicht verhindern, dass andere Staaten Geräte und Material, das sie in früheren Jahren in der Schweiz gekauft haben, weiterliefern können.

Sei es bei der Frage der Beziehungen zur EU oder der Unterstützung der Ukraine: Letztendlich müssen wir uns entscheiden, ob sich die Schweiz als solidarisches Land in der europäischen Staatengemeinschaft betrachtet oder ob sie sich immer weiter in die Isolation zurückzieht. Für mich ist die Antwort klar: Die Schweiz gehört zu Europa, ohne Wenn und Aber.