Kolumne Direkt aus Bern Kita-Finanzierung im Giesskannenprinzip Der Luzerner FDP-Nationalrat steht zwar für eine Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein, findet die vom Nationalrat beschlossene Kita-Finanzierung aber zu teuer. Peter Schilliger

Für viele meiner Parlamentskolleginnen und Parlamentskollegen war am Mittwoch so etwas wie Weihnachten und Ostern in einem. Der Nationalrat beschloss nämlich, dass alle Eltern künftig einen Anspruch auf Bundesbeiträge haben sollen, wenn sie ihre Kinder auswärts betreuen lassen.

Peter Schilliger, Nationalrat der FDP. Bild: PD

Es wird kaum jemand bezweifeln, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessert werden soll und damit der Arbeitsmarkt gestärkt wird. Doch der Zweck heiligt nicht die Mittel. Das Paket verursacht unbefristete Kosten von 770 Millionen Franken pro Jahr! Ich bin nicht grundsätzlich dagegen, dass familienergänzende Kinderbetreuung subventioniert wird. Aber in diesem Umfang, wie es der Nationalrat beschlossen hat, ist dies finanzpolitisch unverantwortlich, zumal wir Gefahr laufen, dass wir die verfassungsmässige Schuldenbremse nicht mehr halten können. Sparpakete auf allen Ebenen werden in der Folge unumgänglich sein.

Ein Cabaret-Müsterchen zum Kita-Paket lancierte die SP obendrauf: Zur Finanzierung sollen die Mehreinnahmen angezapft werden, welche die Schweiz dank der OECD-Mindestbesteuerung künftig einnehmen soll. Nur: Darüber entscheidet das Stimmvolk erst im Juni – und just die SP hat die Nein-Parole gefasst. Diese sozialdemokratische Logik ist aus meiner Sicht unverständlich und bestätigt die Tendenz der letzten Jahre, dass man Geld ausgibt, bevor man es eingenommen hat.

In der Ukraine wird nun bereits länger als ein Jahr Krieg geführt. Die Schweiz darf hier nicht wegschauen! Wir wissen, dass die Ukraine sich nur verteidigen kann, wenn sie auch entsprechende Mittel hat. Es gibt keine Ukraine mehr, wenn diese aufhört, sich zu verteidigen. Unter diesen Umständen die mit der Ukraine verbündeten Nato-Länder daran zu hindern, Waffen wieder auszuführen, die sie vor Jahren von der Schweiz gekauft haben, erscheint mir nicht legitim. Aus sicherheitspolitischer und wohlstandstechnischer Sicht ist es wichtig, dass wir international eine gute Zusammenarbeit pflegen und unsere Rüstungsindustrie folglich nicht bestraft wird.