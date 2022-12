Kolumne «Direkt aus Bern» Nach den Bundesratswahlen: Es stehen gewaltige Aufgaben an In der Kolumne «Direkt aus Bern» berichten Parlamentarierinnen und Parlamentarier jeweils während der Session aus ihrem Ratsalltag. Michael Töngi schreibt über die Bundesratswahlen und die Aufgaben, die nun anstehen. Michael Töngi Drucken Teilen

Eines war am Mittwoch klar: Am Apéro nach den Wahlen würde es Wein aus dem Kanton Freiburg geben, denn nur die Wahl von Alain Berset als Bundespräsident war gesichert. Wie immer waren die Spekulationen vor den Bundesratswahlen wild – vor allem in den Medien («Die Aktien einer Kandidatin steigen», dann drei Tage später: «Die Aktien der Kandidatin sinken»).

Michael Töngi, Nationalrat Grüne. Bild: Alessandro Della Valle/Keystone

Viel war am Mittwochmorgen die Rede davon, dass die Schweiz mit ihrem politischen System einzigartig sei, die Freiheit schütze und es uns besonders gut gehe. Dies würden wir der hohen Kontinuität unserer Behörden verdanken. Wechseln andere Länder Regierungssysteme, die Schweiz hat immer noch wie 1848 sieben Bundesräte. Solche Worte gehören zu diesem ehrwürdigen Moment der Bundesratswahlen.

Es war aber auch etwas viel Selbstbeweihräucherung, denn es stehen gewaltige Aufgaben an und der Bundesrat hat in den letzten Jahren nicht in allen Fragen brilliert: Vor allem beim Europadossier warten wir schon viel zu lange auf konkrete Vorschläge. Das Parlament hat jetzt diese Kontinuität nochmals gestärkt und der Bundesrat hat mit der Departementsverteilung gleich noch einen draufgegeben. Was in diesen politischen Reden unterschlagen wurde: Ein rekordhoher Anteil der Wählenden ist parteipolitisch im Bundesrat nicht vertreten. Dabei ist doch genau die Einbindung möglichst vieler Kräfte Teil dieses hochgelobten Systems.

Fast noch mehr Emotionen als die Bundesratswahlen löste am Donnerstag die Wolfsdebatte aus. Unbestritten war, dass Problemwölfe abgeschossen werden müssen, offen waren die Bedingungen dafür. In der ellenlangen Debatte gab es den einen oder anderen Rotkäppchen-Effekt, als etwa gefragt wurde, ob Kinder in Berggebieten noch draussen spielen könnten. Dutzende bürgerliche Parlamentarier standen an, um Fragen zu stellen. Man bekam den Eindruck, es gehe hier um die existenziellste Frage der Schweiz und nicht um eine Güterabwägung zwischen den Bedürfnissen der Alpwirtschaft und der Biodiversität.