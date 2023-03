Kolumne «Landauf, landab» In Kampfmontur am Bahnhof: Alles ganz normal? Autorin Blanca Imboden sorgte sich um einen Terrorangriff, der sich dann aber als «ganz normale» Szene vor einem Fussballmatch herausstellte. Blanca Imboden Drucken Teilen

Bestsellerautorin Blanca Imboden. Bild: PD

Wenn es mit dem Schreiben bei mir nicht rundläuft, fahre ich mit dem Zug nach Luzern und setze mich dort in den riesigen Arbeitsraum in der Hochschulbibliothek. Viele arbeiten an diesen unzähligen Schreibtischen, leise und konzentriert. Sogar sonntags. Dieses gemeinsame Arbeiten beflügelt mich.

Neulich war ich auf dem Heimweg aber reichlich irritiert. Eine kleine Strasse, die ich regelmässig begehe, war gesperrt. Der Eingang zum Bahnhof, den ich normalerweise benütze, war gesperrt. Mein Zug fuhr auf einem anderen Perron ab. Das übliche Perron war mit roten Bändern abgesperrt. Dazu überall Polizei und Hunde. Polizisten in Kampfmontur, sogar mit Schildern. Ich war schwer beunruhigt. Erwartete man einen Terrorangriff? Sollte ich besser einfach davonrennen? Ein sehr beklemmendes Gefühl machte sich in mir breit. Die Stimmung war angespannt.

Ein älteres Ehepaar erklärte mir, das sei alles ganz normal. Heute sei ein Fussballmatch des FC Luzern. Alles ganz normal? Dieses Aufgebot? So viele Einschränkungen?

Ich erlebte gerade noch, dass der Zug mit den gegnerischen Fans im Bahnhof ankam, hörte die Trommeln, die brüllenden Gesänge, spürte den Boden vibrieren. Dann fuhr mein Zug Gott sei Dank heimwärts.

Seit ich in Malters wohne, will Peter mit mir einen Fussballmatch des FC Luzern besuchen. Er meint, so ein Erlebnis gehöre zur Allgemeinbildung. Ich aber verkrieche mich lieber wieder in der Hochschulbibliothek und schreibe. Vielleicht bin ich ein Weichei, aber ich mag nicht an einem Spektakel teilnehmen, das so ein Sicherheitsaufgebot nötig hat – und nein, ich finde das alles auch überhaupt nicht normal.