Kolumne «Landauf, landab» Alles im Griff? In seinen Jugendjahren verspätete sich Autor Robert Bossart oft. Heute ist er kaum einmal unpünktlich. Beim Spargelnrüsten an einem Sonntagabend fällt diese Überzeugung abrupt in sich zusammen. Robert Bossart

Er solle sich schämen, meint die alte Dame zu meinem Sohn, als dieser kurz nach 13 Uhr im Alterszentrum auftaucht. Ein Angestellter bemerkt, dass er, das müsse trotz allem erwähnt sein, einen erstaunlich tiefen Schlaf habe. Meinem Sohn war es einfach nur peinlich. Er ist zwar ein dem Vergnügen nicht abgeneigter junger Mann, aber ansonsten zuverlässig und pünktlich.

Gleich den halben Tag verschlafen habe ich nie. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich beim Mathelehrer antraben musste, weil ich im Gymi notorisch zu spät eintrudelte. Leider hatten wir in der ersten Stunde um 7.15 Uhr (!) meist dieses ungeliebte Fach. Auch sonst stand ich im Ruf, stets verspätet zu sein. Damals vermasselte ich mir so auch das eine oder andere aussichtsreiche Rendez-vous.

Heute ist das anders, ich bin kaum mal zu spät. Und nun das: Sonntagabend, halb sieben, ich bin gemütlich am Spargelnrüsten, als das Telefon klingelt. Wo seid ihr, sagt die Stimme am anderen Ende und mir fällt der Schäler aus den Händen. Eine gute Freundin, die seit kurzem alleinstehend ist. Seit einer halben Stunde wartet sie auf uns in einem Restaurant. Der Appetit ist weg, die Worte fehlen mir. Eine tiefe Sinnkrise macht sich auf, von mir Besitz zu ergreifen. Was läuft in meinem Leben falsch? Sie nimmt es sportlich und erzählt uns, als wir sie kurz darauf doch noch treffen, sie habe dank uns gelernt, dass allein auswärts essen kein Problem sei.

Sie hat es abgehakt. Ich checke gefühlte dreissig Mal pro Tag meine Agenda, wenn das Telefon klingelt, schlägt es mir auf den Magen. Ich bin nur froh, dass mein Schlaf nicht mehr so gut ist ­– was käme da noch alles auf mich zu?