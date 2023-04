Kolumne «Landauf, landab» Antizyklisches Verhalten an Ostern: Warum man besser vorher in die Ferien fährt Unser Kolumnist verbrachte seine Ferien eine Woche vor Ostern in Venedig. Der Stau am Gotthard bestätigte seine Entscheidung. Robert Bossart Drucken Teilen

Manchmal ist das, was man innerlich fühlt, sehr stark davon abhängig, was um einen rum passiert. Karfreitag, als es draussen hudelte, ja sogar schneite, hatte ich einen Moment lang den leisen Eindruck, etwas zu verpassen. Derjenige zu sein, der falsch entschieden hat. Das gute, optimierte, glückliche Leben auf der Sonnenseite des Daseins – wieder einmal waren die anderen schlauer als ich. Zwar zwanzig Kilometer Stau am Gotthard. Ja, das ist viel und ärgerlich. Aber wie es schon in der Bibel heisst (wenn nicht an Ostern, wann sonst darf daraus zitiert werden?), dass der Weg ins Paradies ein steiniger und voller Erschwernisse sei.

Der Reiseverkehr staute sich bei der Autobahneinfahrt Wassen in Richtung Süden vor dem Gotthardtunnel auf mehreren Kilometern. Bild: Urs Flüeler / Keystone (7. 4. 2023)

Am Ostersonntag dann änderte sich meine Stimmung. Eier tütschend und an der Sonne sitzend, geniessen wir den höchsten christlichen Feiertag. Die Glücksgefühle verstärken sich signifikant, als mir das Handy erste Rückreisestaus meldet. Wie kann man nur so dumm sein, sich Jahr für Jahr wider besseres Wissen ins Unglück zu stürzen? Diese Gedanken drehend, erscheint mir die Sonne gleich noch wärmer, die Natur noch prächtiger.

Was aber wäre, wenn das ganze Osterwochenende Sauwetter angesagt ist? Lohnt sich dann vielleicht doch das Erdulden vor dem Gotthardportal? Ehrlich gesagt nein. Dazu zwei Tipps, erstens: aufs Auto verzichten – nicht sehr originell, aber wie man sieht, kleben immer noch viele daran fest (Achtung zweideutig). Zweitens: antizyklisches Verhalten. Wir verbrachten eine Woche vor Ostern vier wundervolle Tage in Venedig. Wenig Touristen, viel Platz im Zug, perfekt. Übrigens besuchten wir am Karfreitag ein Thermalbad. Wir waren fast allein. So geht Glück.