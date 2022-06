Kolumne «Landauf, landab» Auf dem Boden bleiben Robert Bossart über sein Leben als Träumer und sein mangelndes handwerkliches Geschick. Robert Bossart Drucken Teilen

Mein Vater sagte mir immer, ich hätte zwei linke Hände. Was für einen Linkshänder schwer zu verstehen ist. Mein Bruder war der Handwerker, ich der Träumer, der kaum einen Nagel gerade in die Wand brachte. Damit konnte ich leben – bis wir ein Haus kauften. So wurde ich zu einem Dauergast in Baumärkten.

Mein Vater selig würde staunen, was ich alles zu Stande bringe, obwohl: An der Präzision mangelt es noch. So auch kürzlich, als wir ein neues «Projektli» ausheckten – ein Sitzplatz unter unserer Linde. Mitschuld am Debakel trägt auch meine Liebste, obwohl sie das bestreiten würde.

Robert Bossart, Journalist aus Altwis. Bild: PD

Da sie kein Mitschreibrecht hat, hier meine Version: Ich hätte quadratische Bodenplatten auf einem Kiesbett verlegt und fertig. Nein, zu wenig schön, befand sie und so kaufte ich Natursteinplatten, Mörtel, Kies, Fliesenkleber, in der Tasche die Notizen der Verkäuferin. Ich solle doch den Britschgi fragen, einen pensionierten Alleskönner aus der Nachbarschaft, versuchte meine Frau mir beizustehen.

Nein, geht schon, fand ich. Ging dann aber gar nicht. Der Untergrund aus Mörtel war zu dünn und darum brüchig, die Platten lösten sich und die unregelmässigen Formen der Steinplatten trieben mich in den Wahnsinn. Zum Glück haben wir einen Maurer in der Verwandtschaft, der mir aus der Patsche half.

Kosten? Erstaunlich hoch. Zeitaufwand? Endlos. Gesundheit? Knie und Rücken schmerzen, Haut an den Händen ist ruiniert. Sozialer Status? Meine Frau weiss jetzt, dass sie stets recht hat. Da hätte ich gescheiter mit meinen zwei linken Händen einige schöne Texte geschrieben und mit dem Honorar ein paar Profis angeheuert. Yippiejaja yippie yippie Yeah!