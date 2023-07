Kolumne «Landauf, landab» Ausgeballert – lieber ein Bier im «Bahnhöfli» trinken Unser Kolumnist fragt sich, was der Reiz am Ballermann in Mallorca ist. Er schlägt vor, mal Party in einem Landgasthof zu machen. Robert Bossart Drucken Teilen

Nein. Die Jugend von heute ist nicht schlimmer als die von früher. Obwohl wir Älteren das mitunter meinen. Also bleibt alles «gäng wie gäng»? Das dann doch nicht. Der Unterschied liegt im CO 2 -Ausstoss. Aber von vorne – es geht hier ums: Saufen. Ein paar junge Männer, noch keine zwanzig, haben sich vor ein paar Tagen kurzentschlossen in den Flieger gesetzt, um in «Malle» ein paar Tage so richtig zu feiern.

Party in Mallorca am Ballermann. Symbolbild: Sean Gallup / Getty Images

Dass Menschen dem Rausch frönen, ist ja nichts Neues. Aber warum tun wir das nicht einfach im «Bahnhöfli» irgendeines Dorfs in der Nähe? Sursee hat eins, Entlebuch, Eschenbach, Dagmersellen, Malters, Nottwil. Gut, die meisten sind keine Bierbeizen mehr, sondern legen Wert auf «naturbelassene, regionale Produkte» oder «Gourmet-Menüs» und sprechen eher hungrige als durstige Gäste an. Aber Bier gibt’s da nach wie vor.

Macht doch auch Spass, mit der Bahn ins Luzerner Hinterland zu fahren und es dort mal richtig krachen zu lassen. Im Gegensatz zu Mallorca wäre das vielleicht eine willkommene Abwechslung für die Einheimischen. Nein, da habe es zu viele Alte mit dicken Bäuchen, das sei nicht gut für die Stimmung, mögen nun die jungen Partyfreudigen einwenden. Aber offenbar ist sich solche Klientel inzwischen auch gewohnt, in den Flieger zu steigen. Die Jungs erzählten mir nämlich, dass ich da mit Ü 50 locker reingepasst hätte im «Bierkönig» oder im «Megapark». Überall ältere Herren mit Schwimmringen, da wäre ich sogar aufgefallen mit meiner einigermassen schlanken Statur, sagten sie.