Kolumne «Landauf, landab» Chlausmangel – warum der Samichlaus-Job immer unattraktiver wird In seiner Kolumne schreibt Veri über die Schwierigkeiten des Samichlaus-Jobs und was der moderne Chlaus alles können muss. Veri

In der Stadt gibt’s bereits einen Mangel, in Willisau konnten die Stellen erst «nach intensiver Suche» besetzt werden, in Hochdorf hat man «knapp ausreichend»: Samichläuse sind gefragt. Kein Wunder, der Job wird immer unattraktiver. Der Besuchsplan durchgetaktet, Schmutzlis gezähmt, die Infos werden von Erziehungsberechtigten fein säuberlich in ein Formular geschrieben. Als Samichlaus verkommst du zum Nachplapperi. Wer zahlt, befiehlt. Improvisation war gestern, heute bist du angehalten, auch mit dem dorfbekannten Schnuderi nicht zu schimpfen, sondern ihn höchstens etwas zu tadeln und vor allem zu loben.

«Iss schön Gemüse!» war gestern. Der moderne Chlaus muss den Unterschied zwischen Allergien, Intoleranzen und neumodischen Vornamen intus haben. In meiner Kindheit hatte er manchmal was ganz anderes intus, was auch damals übliche Vornamen wie Thomas, Stefan oder Andreas unaussprechlich machen konnte.

Schüpfheim hat noch keinen Chlausmangel. Vielleicht, weil während des Besuchs nicht nur wie andernorts weihnachtliche Hintergrundmusik laufen darf, sondern es auch nicht stört, wenn leise ein WM-Spiel läuft. Wenn aber mitten im Versli der Schweizer Stürmer eine Chance versiebt, wird es auch für den Entlebucher Chlaus schwierig, nicht laut loszuschimpfen.

Aber auch in der Stadt gibt’s nicht überall Mangel. Für die Hotel-Gütsch-Weihnacht ist es dem russischen Besitzer offenbar gelungen, einen Samichlaus zu finden. Greift er vielleicht auf seinen Verwaltungsrat zurück? Dort finden sich ja ein paar Kandidaten, die vor allem loben und gut nachplappern, was ihnen aufgeschrieben wird.