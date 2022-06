Kolumne «Landauf, landab» Dem gemeinen Velodieb zeig ich's! Plötzlich war das Velo weg – Luzia Mattmann schreibt über die Fahndung auf eigene Faust und ein erfolgloses Happy End. Luzia Mattmann, Texterin Drucken Teilen

Es war an einem schönen Samstag und ich hatte vor, ein Velotürchen zu machen. Zwei, drei Kilometer dem See entlang. Etwas, das sich wie Sport anfühlte, aber nicht wehtat. So weit sollte es allerdings nicht kommen. Denn das Velo war weg. Aus dem Veloständer hinter dem Haus geklaut.

Erst konnte ich es nicht recht glauben, dann packte mich die Wut: Dem gemeinen Dieb wollte ich es zeigen. Ich schleppte das Reservevelo aus dem Keller und pedalte zu Bahnhof, Badi, Migros, Coop – aber das Velo war unauffindbar.

Zu Hause kramte ich die Ordner mit den Belegen von 2010 bis 2013 hervor. Eine wilde Zeit, dem fast nicht vorhandenen Ablagesystem nach zu urteilen. Den Kaufbeleg für das vermisste Velo fand ich natürlich nicht. Also gut, machen wir wenigstens eine Anzeige, dachte ich und loggte mich beim elektronischen Polizeiposten ein. Das System fragte prompt nach dem Beleg, zudem stellte es Fragen nach Rahmennummer, Marke und weiteren Angaben, die ich ausser Stande war zu beantworten.

Ich stieg nochmals aufs Reservevelo und durchkämmte das Dorf. Langsam fand ich Gefallen daran. Die zwei bis drei angestrebten Kilometer hatte ich längst hinter mir und zudem viele neue Wege entdeckt. Das geklaute Velo ist bis heute nicht aufgetaucht. Aber wenn ich ehrlich bin, vermisse ich es nicht mehr so fest. Ich habe mich mit dem Ersatz arrangiert. Diesmal sind Rahmennummer und Marke notiert.