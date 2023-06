Kolumne «Landauf, landab» Einfach nur Kaffee? Wer die Wahl hat, hat die Qual Unsere Gastkolumnistin hat in Sursee ein neues Café entdeckt, welches ihr Herz höher schlagen lässt – aber auch zu Überforderung führen kann. Nadja Wenger Drucken Teilen

Gibt es etwas Schöneres, als den Tag mit einem köstlichen Kaffee zu beginnen und so den Start in den Tag in aller Gemütlichkeit in Angriff zu nehmen? Während draussen der Alltag beginnt, sitze ich in einem Café und schaue durch das Fenster dem geschäftigen Treiben zu.

Kürzlich habe ich in Sursee ein gemütliches kleines Café entdeckt. Dabei standen neben den klassischen Kaffees wie Espresso, Milchkaffee oder Cappuccino auch ausgefallenere Variationen wie ein Lavendel Matcha Latte, ein Espresso Tonic oder ein Cold Brew zur Auswahl. Also alles, was das Herz einer Kaffeeliebhaberin wie mir höherschlagen lässt. Diese verlockende Auswahl stellt mich jedes Mal vor die Qual der Wahl und ich verbringe mehrere Minuten damit, die Karte eingehend zu studieren.

Je grösser die Auswahl, desto schwieriger kann es aber sein, eine Entscheidung zu treffen. Sieht man sich mit einer endlosen Liste von Kaffeesorten und -begriffen wie Robusta, Arabica, Filterkaffee, Lungo, Flat White oder French Press konfrontiert, kann der eine oder andere schon mal eine Weile verunsichert vor der Theke stehen bleiben. Denn die Auswahl des «richtigen» Kaffees kann mit einem gewissen Zeitaufwand verbunden sein. Die Recherche über verschiedene Marken, Sorten und Röstungen sowie Zubereitungsmethoden grenzt beinahe an Wissenschaft.

Und ich? Nach eingehender Betrachtung der Karte entscheide ich mich wie so oft für meine Lieblingsvariation, den Flat White, also einen doppelten Espresso mit feinporigem Milchschaum. Denn so viel Auswahlmöglichkeit ist auch für mich am frühen Morgen zu viel.