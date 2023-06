Kolumne «Landauf, landab» Die Reise – oder wie 39 Minuten im Zug zur Ewigkeit werden Als Zugreisender ist es fast nicht möglich, sich fremden Gesprächen zu entziehen. Unser Autor musste sich zwei monotone Dialoge anhören, die ihn vom Lernen abhielten. Trotzdem ist er auf der Fahrt schlauer geworden. Roger Rüegger Drucken Teilen

Im Zug hört man gezwungenermassen auch die Gespräche der anderen. Symbolbild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Die Zugfahrt vom Wiggertal nach Basel dauert 39 Minuten. Das ist nix, hinsetzen lohnt sich kaum. Exakt vor einer Woche haben mein Mädchen und ich eine solche gemacht. Im oberen Abteil des Doppelstocks setzten wir uns auf die Plätze beim Tisch, gegenüber von zwei Mitfahrerinnen.

Auf der Reise drückten wir beide auf einer Lern-App herum, passend zum Gesprächsstoff der Passagierinnen. Die redeten von einem Schüler, der es nicht so mit dem Lernen ha,t und orakelten, was aus dem dereinst werden könnte. Den tieferen Inhalt des Gesprächs, falls da einer war, bekam ich nicht richtig mit, da ich ja selber am Lernen war – oder es zumindest versuchte.

Das monotone Gesäusel der beiden lenkte mich nämlich wahnsinnig ab. Ganz anders meine Begleiterin. Bei ihr verrieten leise Töne andauernd, dass sie einen Satz korrekt übersetzte - oder auch nicht. In Sissach verliessen die Abteilnachbarinnen den Zug, wurden aber umgehend durch zwei Frauen ersetzt, die sogleich das Gespräch eröffneten. Mit dem ersten Satz war klar, dass sie derselben Berufsgruppe ihrer Vorgängerinnen angehörten.

Thema war wiederum die Ausbildung. Diesmal ging es um einen tüchtigen Burschen, der eine Lehre als Koch macht, später aber ins Management wechseln wird, weil das mit dem Handwerk nicht so sein Ding ist. Die Rede war vom jüngeren Sohn der einen.

Als meine Partnerin kurz hochblickte, flüsterte sie erstaunt: «Das sind ja gar nicht mehr dieselben Frauen, reden aber genau wie die anderen.» Ich nickte und meinte: «Genau. Und auch in deren Gegenwart kann ich mich nicht konzentrieren.»

Vielleicht habe ich’s ja auch nicht so mit dem Lernen. Eines aber weiss ich seit dem Trip: So eine Bahnfahrt vom Wiggertal nach Basel dauert ewig.