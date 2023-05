Kolumne «landauf, landab» Was eine tiefe Wahlbeteiligung mit dem Käsereisterben zu tun hat Für Kabarettist Veri hängen Politik und Käse direkt zusammen. Veri alias Thomas Lötscher Drucken Teilen

Nun wird sie in kleine Portionen gebaggert, dann nach Werkstoff sortiert in Container geschmissen und zum Schluss weggefahren und irgendwo portionenweise recycelt, verbrannt oder deponiert: Die «Dorf-Chäsi» in Entlebuch. Die letzten sechzehn Jahre war sie noch ein Denner, zuvor – wie in vielen Dörfern auf dem Land – jahrzehntelang das politische Zentrum im Ort.

Wer als Nichtbauer ein Ämtli anstrebte, zeigte sich mit dem Milchkesseli, wenn die Bauern mit Ross, Jeep oder Töffli ihre Milch ablieferten. Kannen ausladen, übers Gemeindebudget streiten, Schotte abfüllen, Baugesuche diskutieren, Kandidaten durchhecheln oder schönreden. Alles gleichzeitig. Als Bueb habe ich es damals geahnt, heute weiss ich es: Politik und Käse hängen direkt zusammen.

1983 gab es im Entlebuch noch weit über zwei Dutzend Käsereien, heute sind es weniger als zehn. Gleichzeitig ging die Wahlbeteiligung von damals knapp fünfundachtzig auf fünfzig Prozent hinunter. Da muss doch ein Zusammenhang bestehen! In der Stadt Luzern lag die Beteiligung noch tiefer, zuletzt bei achtunddreissig Prozent. Wie viele Käseverarbeiter kennen Sie dort? Eben.

Für die Demokratie ist das Käsereisterben fatal, fürs Gewerbe jedoch eine Chance: In der Flühler Schintmoos-Chäsi ist jetzt ein Sanitärgeschäft, in Hasle Dorf ein Sportmarkt, in der Willisauer Chäppelimatt ein Flaschenmuseum. Wobei ich nicht gesagt haben will, dass Flaschen und Politik auch zusammenhängen.

Je weniger Käsereien, desto tiefere Wahlbeteiligung. Zur Rettung der Demokratie habe ich mir einen Zwei-Punkte-Plan zurechtgelegt. Ich gehe wählen. Und ich esse mehr Käse.