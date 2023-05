Kolumne «Landauf, landab» Hahnenbalz par excellence Unser Kolumnist erinnert sich an die Zeit zurück, als es in Luzern noch Auerhähne gab. Ruedi Lustenberger Drucken Teilen

Bis Ende des 20. Jahrhunderts war bei uns am Napf das Auerwild heimisch. Den Hähnen beim Balzen zuzuschauen und sie zu hören – ein Erlebnis par excellence.

Es ist Ende April. Kollege Söppi und ich haben uns in aller Herrgottsfrüh mit unserem Lehrmeister Hänsli Franz verabredet. «I de Goudsiteegg obe wär ou eine, aber dä spüut nid schön. Mir gai über z’Änzi i d’Hapfig ue», teilt er uns mit. Gesagt, getan – bald erreichen wir den Hapfegg Hengst. Es ist mucksmäuschenstill, im Osten färbt sich der dunkle Himmel langsam rot, der neue Tag verdrängt die alte Nacht.

Ein Auerhahn. Bild: PD

Gemächlich pirschen wir leise vor. In der Dämmerung erblicken wir bald auf dreissig Metern tatsächlich drei Hähne, die voll am Balzen sind. Jeder sitzt auf seinem Baum und ist nur auf das eigene Spiel fixiert. Ein Naturspektakel der herrlichsten Art. Sie spielen um die Wette und lassen sich in ihrem Balzen auch nicht verdriessen, als es langsam heller wird. Zwei reiten nach einer Weile doch noch ab, tief hinunter ins Änziloch. Der dritte spielt weiter auf seinem Ast, er ist mit sich und seiner Balz allein. Franz zündet eine Zigarette an und zieht genüsslich daran. Aber nicht einmal der Zigarettenrauch, und auch nicht der erste Ruf des Kuckucks können den Hahn von seinem Spiel abhalten. Herrlich!

Den Auerhahn gibt’s bei uns seit 30 Jahren nicht mehr. Er hat dem Wander- und Biketourismus seinen totalen Tribut gezollt. Schade! Ebenfalls nur noch Erinnerung ist die alte Jägerregel «Buchenlaub raus – Hahnenbalz aus».