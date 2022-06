Kolumne «Landauf, landab» Vier Kuckucke auf einmal im Umkreis von nicht einmal tausend Metern Das Wild im Napfgebiet ist äusserst aufmerksam. Der geneigte Naturliebhaber vermutet einen Luchs in der Nähe. Doch weit gefehlt; es ist ein weit gereister Heimkehrer. Ruedi Lustenberger Drucken Teilen

Der Kuckuck lässt sich ablichten. Bild: Leserin Marianne Schmid

Es ist noch tiefe Nacht. Ich mache mich auf ins Jagdrevier, um Ausschau zu halten nach meinem Sommerbock. Weit oben an der Berner Grenze ist er zu Hause, auf der Sonnsite, wo Anfang Mai das junge Gras so üppig spriesst. Die Dunkelheit der Nacht weicht langsam einer mys­tischen Dämmerung, am Hori­zont färbt sich der Himmel rot und begrüsst den neuen Tag.

Gespannt schweift mein Auge umher, will Ausschau halten nach dem alten Bock. Der lässt sich heute Zeit. Etwas ist anders als üblich. Es äsen viel weniger Rehe als gewöhnlich. Und diese sind «flück», aufmerksam wie nie zuvor. Nach jedem Bissen Gras heben sie den Kopf, äugen unruhig hin und her und verschwinden rasch im nahen Wald. Mein Instinkt sagt mir, hier ist vermutlich der Luchs am Werk.

Plötzlich ertönt ein bekannter Ruf: Kuckuck, kuckuck. Er ist heimgekehrt aus seinem Winterquartier in Afrika, zurück zum Napf, wo er schon letztes Jahr gerufen hat. Und dann ein Zweiter, ein Dritter und nach zehn Minuten gar ein Vierter. Sie rufen um die Wette und erfreuen damit des Jägers Herz. Vier Kuckucke auf einmal, im Umkreis von nicht einmal tausend Metern – so etwas habe ich seit meiner Kindheit nicht mehr gehört. Vergessen ist der leise Groll auf den Luchs.

Auf der Heimfahrt mache ich Halt auf halber Strecke. Kuckuck, kuckuck, ruft es auch dort aus dem nahen Wald, und nebenan gleich noch ein Zweiter. Sechs verschiedene Kuckucke, sechs liebenswür­dige Schmarotzer am gleichen Morgen – wenn das kein gutes Omen ist. Kuckuck.