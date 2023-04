Kolumne «Landauf, landab»

Soziologe Maurice Illi «Je jünger, desto unberechenbarer»: So ticken Fussballchaoten

In Luzern kommt es regelmässig zu Vandalismus und Gewalt vor und nach Fussballspielen. Was geht in diesen Randalierenden vor? Einen Einblick gibt der Soziologe Maurice Illi, der sich wissenschaftlich mit Hooliganismus auseinandergesetzt hat.