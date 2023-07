Kolumne «Landauf, landab» Meine Verwurzelung: Die entfernten exotischen Inseln können mich mal Unsere Kolumnistin Blanca Imboden hat sich in der Ferne vor allem auf die Heimat gefreut. Ihre Wanderlust freut auch die Krankenkasse. Blanca Imboden Drucken Teilen

Vor einer Weile las ich in einer Zeitung, dass kanadische Ärzte ihren Patienten manchmal Besuche in Nationalparks verschreiben. Das Eintrittsgeld bezahle die Krankenkasse. Zeit in der Natur stärke die Gesundheit optimal. Ein Minister wurde gar zitiert, diese Massnahme sei ein Durchbruch in der Behandlung von mentalen und körperlichen Krankheiten.

Eine wirklich schöne Idee. Und durchaus nachvollziehbar. Die Natur kann vieles heilen, wenn man sich darauf einlässt. Ich selbst habe mir diesen Sommer zwei Wochen auf einer spanischen Insel verschrieben – und dies natürlich selber bezahlt. Ich hatte viel Zeit, mich zu erholen, denn das Wetter war unerwartet schlecht. Oft sass ich nur auf dem Balkon und las.

Diese Inselferien hatten einen besonders grossartigen Nebeneffekt: Ich freute mich auf Malters, ging wirklich gerne wieder heim. Natürlich ist es schöner, möglichst coole Erinnerungen an die Ferien im Gepäck zu haben. Das war ja eigentlich auch der Plan. Aber dieses Heimweh, das ich auf der Insel immer mehr spürte, gefiel mir auch.

Ignazio Cassis, einer unserer eher unauffälligen Bundesräte, wurde neulich in einer Zeitung zitiert, er habe immer «Verwurzelungsgefühle», wenn er in der Innerschweiz sei. Genau. Ich liebe meine eigenen Verwurzelungsgefühle und pflege sie gerne. Ich wandere also wieder mit unverwüstlicher Begeisterung im Eigenthal oder im Entlebuch, fahre auf die Rigi oder auf den Stoos. Als besonderen Höhepunkt mache ich bald Schreibferien in Seelisberg. Die entfernten exotischen Inseln können mich mal. Meine mentale und körperliche Gesundheit jubiliert. Meine Krankenkasse freut sich.