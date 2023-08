Kolumne «Landauf, landab» Striizis aufgepasst, hier gibt’s Bier auf Staatskosten Kabarettist Veri sinniert über frühere Zeiten und Bierwanderungen. Veri alias Thomas Lötscher Drucken Teilen

Flasche, Stange oder Chübeli: Wie war doch Bier bestellen einfach! Früher, so vor vierzig Jahren, als mein Jahreskonsum noch einem Bierfuhrmann den Dreizehnten finanzierte. Tempi passati. Jetzt sitze ich mit dem zufällig getroffenen Fritz ratlos vor einer doppelseitigen Bierkarte auf der Terrasse. Wir bestellen schliesslich ein «Striizi» aus der Region. Erinnert an gemeinsame wilde Zeiten, als auch wir «Striizis» waren, Lausbuben. Und wir können erst noch mit jedem Schluck Gutes tun. Schliesslich kämpfen die Kleinbrauereien auf dem Land ums Überleben.

Na dann prost! Bild: Patrick Hürlimann

Dabei gibt’s doch heutzutage in fast jedem Chrachen eine aufwendig inszenierte Bierwanderung. Du bezahlst ein Sümmchen Geld, hängst ein Bändeli um, sortierst dich ein im Umzug zu den abgelegenen Tränken, stopfst zu Kilbimusik Häppchen rein und becherst lokales Bier. In Marbach knapp zweieinhalb Liter. Zwischen den Zapfhähnen wird gewandert, ganze sechs Kilometer. In Schlierbach muss man sogar zehn Kilometer schaffen, dafür werden fast drei Liter ausgeschenkt.

Zu viel für ihn, meint Fritz. Nicht die drei Liter, nein, die zehn Kilometer. Er sei so eher der Typ Höckeler, hinsetzen, bleiben. Doch so Dirndl-Oktoberfest dann auch wieder nicht, zu gschäftlimachig. Der Herbert gehe da immer, hätte in der Stadt grad einen ganzen Tisch organisiert. Koste so um achthundert Stutz. Wie blöd kann man denn sein? Achthundert Stutz! Einfach im FCL-Liibli zündeln und pöbeln, dann organisiert die Frau Regierungsrätin einen Tisch, einen runden. Gratis. Und wahrscheinlich gibt’s für diese Pyro-Striizis auch noch Bier auf Staatskosten. Na dann prost!