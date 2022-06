Kolumne Landauf, landab: Merci In unserer Kolumne «Landauf, landab» schreibt Kabarettist Veri über die Freundlichkeit im Pendelverkehr.

Veri. Bild: PD

Ich hab’s probiert. Auf der Hinfahrt im Zug «Ist hier noch frei?», auf der Rückfahrt «Grüezi» und im Bus einfach nur «Merci». Null Reaktion. Kein freundliches Zunicken, kein gemurmeltes «bitte», keine einladende Geste, nichts. Einfach hinsetzen. Maul halten. Fertig. Die frühmorgendlichen Profipendler ignorieren mich, die BLS verabschiedet sich per Lautsprecherin. Was muss ich auch um diese Zeit einen Zahnarzttermin in der Stadt vereinbaren!

Ein paar Tage später auf der Fahrt nach Escholzmatt wünscht mir die BLS wieder computergestützt eine «angenehme Reise». Doch danach wird’s echt menschlich. «Grüessech mitenang» empfängt uns der Postautochauffeur lächelnd. Der einsteigende Mittvierziger, der mit Blick über alle Plätze «Hoi zäme» ruft, muss der Gemeindepräsident auf Wahlkampfmodus sein, denke ich. Doch alle Zusteigenden machen das so, begrüssen das ganze Postauto. Aber so viele Gemeindepräsidenten gibt’s auch im hinteren Entlebuch nicht, hier sind die Menschen einfach freundlich. «Merci» sagt die junge Mutter, nur weil ich meinen Rucksack umplatziere. «Merci» die Dame, der wir beim Aussteigen bei der Gondelbahn den Vortritt lassen.

Auf der Marbachegg am Terrassentisch gibt es noch das bei der Pendlerei verschwundene «ist hier noch frei?». Mit «Merci» wird der meist folgende Schwatz eröffnet. «Merci» für das gemeinsame Zurechtrücken des Sitzbankes. «Merci» auch für das Anleinen des Hundes. Sympathisch, dieses «Merci» für Selbstverständlichkeiten.

«Merci», denke ich, dass im Entlebuch noch Platz ist. Sogar für Wochentagspendler. Und «Merci» sage ich fürs Lesen meiner Kolumne.