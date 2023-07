Kolumne «Landauf, landab» Nur das volle Fontannen-Programm zählt Unser Autor wollte ein Fontannen-Erlebnis wie in seiner Kindheit. Doch seine Begleiterinnen hatten andere Pläne. Jonas Hess Drucken Teilen

«Gehen wir an die Fontanne?» Diese Frage löste neulich Nostalgie in mir aus. Als Kind planschte und brätelte ich mit meiner Familie oft am Nebenfluss der Kleinen Emme. Ich hätte zwar lieber im grösseren Strom der Emme gebadet, doch meine Eltern bevorzugten den zahmeren Fontannen-Bach.

Als ich mit meiner Schwester und einer Kollegin kürzlich die Fahrt an die Fontanne antrat, packte mich sofort die alte Abenteuerlust. Doch in Wolhusen kam der Schock. Die beiden hatten nicht vor, das gesamte Fontannen-Programm, das ich bereits in meinem Kopf konstruiert hatte, mitzumachen. Bräteln? «Nein, essen können wir dann zu Hause», wurde mir beschieden. Nach kurzer Enttäuschung beschloss ich, «mein Programm» alleine durchzuziehen.

Beim Bräteln an der Fontanne gehört eine Cervelat dazu. Symbolbild: Fabienne Arnet

Angekommen am Bach wurde ich nach einer Stunde Baden und Rumliegen unruhig. Ein Feuer musste her. Aus Ästen, die beim letzten Hochwasser angespült wurden, bastelte ich ein Lagerfeuer. Doch in meiner kindlichen Aufregung hatte ich Papier zum Anzünden vergessen. Und so begann ich, vertrocknete Büschel unter die Holzscheite zu stopfen. Das schadenfrohe Grinsen meiner Begleiterinnen entging mir nicht. Doch sie hatten sich zu früh gefreut. Kurz darauf brannte mein Feuer. Sofort steckte ich zwei Cervelats an einen Stecken und hielt sie über die Glut. Während ich zusehen konnte, wie die Wursthaut durch die Hitze aufplatzte, schwelgte ich in längst vergangenen Fontannen-Erlebnissen.

Kurze Zeit später betrachtete ich stolz das Resultat meiner Mühen. Die grosse Genugtuung folgte aber erst, als ich feststellte, dass nicht nur dem Hund das Wasser im Mund zusammenlief.