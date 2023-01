Kolumne «Landauf, Landab» Turbulente Silvesternacht Unsere Redaktorin strandete wegen einer Partymeute in Sursee. Auch auf einem Nachtspaziergang gibt es einen Zwischenfall. Fabienne Mühlemann Drucken Teilen

Das neue Jahr startete für unsere Redaktorin turbulent. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 01. Januar 2023)

Auf den ÖV ist meistens Verlass – aber nicht immer. Das hat sich in der Silvesternacht gezeigt. Für die Heimreise stiegen mein Freund und ich nach einer Feier bei Kollegen im Hinterland in den Bus. In Sursee würden wir fünf Minuten zum Umsteigen auf den Zug haben – perfekt! Doch ich machte die Rechnung nicht mit den angesäuselten Partygästen.

Die Meute stürmte laut lachend eine Haltestelle nach uns in den Bus. Eine Alkohol-Wolke breitete sich im dichten Gedränge des Gefährts aus. Auf der Fahrt fanden es einige lustig, bei jeder Haltestelle den Stoppknopf zu betätigen. Irgendwann wurde es dem Buschauffeur zu bunt. Er rief: «Wenn jemand raus möchte, soll er schreien, sonst fahre ich bis nach Sursee durch.»

Das war höchste Zeit, denn die SBB würden wohl nicht auf einen verspäteten Bus warten – auch nicht um 4 Uhr nachts. Als er jedoch zum Bahnhof einbog, war es zu spät. Von weitem sahen wir den Bummler davondüsen. Ich war frustriert. Der nächste Zug fuhr erst eineinhalb Stunden später. Was nun? Taxi? Zu teuer! Warten? Nein danke! So liefen wir los mit dem Ziel, in einer Stunde in Nottwil zu sein und dort in den Zug zu steigen. Ein Nachtspaziergang am Seeuferweg entlang – es gibt Schlimmeres.

Kurz vor Nottwil kam es noch zu einem Intermezzo. Von der Hauptstrasse her leuchtete uns ein Scheinwerfer aus einem Auto an. Hielten uns die Gesetzeshüter wegen meiner Handy-Leuchte etwa für Einbrecher? Das Auto raste die Querstrasse hinunter und kam auf dem Kiesweg direkt vor uns zu stehen. Als die Insassen realisierten, dass wir nicht mit Maske und Brecheisen unterwegs waren, fuhren sie peinlich berührt weiter.

Wir beobachteten das Schauspiel amüsiert, blickten dann auf die Uhr und mussten zum Bahnhof hetzen. Der Zug hatte Verspätung – dieses Mal kam es uns zugute.