Kolumne «Landauf, landab» «Üses Chrüz» Kolumnist Ruedi Lustenberger über Kreuze in Romoos und beim Schweizer Fernsehen. Ruedi Lustenberger

Seit dem letzten Sommer leuchtet bei uns in Romoos das «Grämse Chrüz» nicht nur am Tag, sondern auch nachts ins Dorf hinab. Möglich macht es eine kleine Photovoltaikanlage, die unmittelbar neben dem Kreuz eigens dafür installiert wurde.

Ein zweites Kreuz befindet sich inmitten des Dorfes. Es ist das Hotel Kreuz, ein grosses, altehrwürdiges und denkmalgeschütztes Haus aus den Anfängen des 20. Jahrhunderts. Der Bau mit seinen Balkonen und dem kleinen Türmlein fügt sich sehr harmonisch ins Dorfbild ein. Und innen sind die Räume weitgehend noch in jenem Zustand, wie sie sich vor 120 Jahren präsentierten. Gegenwärtig läuft eine grosse Aktion zugunsten der anstehenden Renovation des Hauses. Das Ganze steht unter dem Motto «Zäme für üses Chrüz». Alle machen mit, Jung und Alt, Einheimische und Fortgezogene, Martin, der gute Wirt, und sein freundliches Personal.

«Üses Chrüz» kam mir unmittelbar in den Sinn, als Ende März die «Kreuzketteli»-Affäre beim Schweizer Fernsehen publik wurde. Was war passiert? Moderatorin Wasiliki Goutziomitros trug bei ihrem Auftritt vor der Kamera ein klitzekleines Kreuzlein an ihrer Halskette. Daraufhin kassierte sie von ihrer Chefin eine Rüge, weil sie sich nicht an die interne Empfehlung gehalten habe.

Vielleicht lässt sich SRF dazu bewegen, einen Beitrag «Für üses Chrüz» zu erstellen. Am liebsten mit Frau Goutziomitros als Moderatorin. Sie ist in Romoos auf jeden Fall herzlich willkommen, inklusive Halskette mit dem kleinen Kreuzlein dran. Bei uns stört das niemanden!