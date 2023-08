Kolumne «Landauf, landab» Von plötzlichen Wetterwechseln und Stimmungsschwankungen Unsere Kolumnistin schreibt über die vielen Wetterveränderungen und warum sie sich auch gesundheitlich bemerkbar machen können. Nadja Wenger Drucken Teilen

Erst drückende Schwüle, dann wieder Regen und kühle Temperaturen. Im letzten Monat trugen wir T-Shirt, Pullover, kurze Hose und Regenjacke im fliegenden Wechsel. Diese Wetterkapriolen und die damit einhergehenden Unwetter können einigen schon auf die Stimmung schlagen. So begegnete mir im Wartezimmer beim Zahnarzt kürzlich eine genervte Mitpatientin. Völlig durchnässt betrat sie die Arztpraxis und entschuldigte sich bei der Praxisassistentin für die Verspätung. Die Strasse hätte sich durch das Unwetter in einen Fluss verwandelt und sie hätte Mühe gehabt, überhaupt herzukommen. Ich warf ihr einen verständnisvollen Blick zu, da es mir an diesem Morgen ähnlich ergangen war.

Unbeständiges Wetter kann sich auch gesundheitlich bemerkbar machen. Viele fühlen sich abgeschlagen, beklagen sich über Kopfschmerzen oder sind leicht reizbar. Dies kann unter anderem daran liegen, dass bei einem Temperaturwechsel unser Körper zu verschiedenen Anpassungsmechanismen greifen muss. Bei Kälte kann durch eine Erhöhung der Muskelaktivität wie durch Kältezittern die Wärmeproduktion angeregt werden. Bei Hitze erweitern sich die Gefässe, was die Verdunstung von Schweiss über die Haut anregt und so der Körper wieder abgekühlt wird. Plötzliche Wetterwechsel bedeuten für unseren Körper also Stress, denn sie verlangen eine schnelle Anpassung an die Temperaturen.

Kein Wunder also, dass viele sich im Moment müde und abgeschlagen fühlen. Und als ob sich das Wetter über mich lustig machen wollte, schien mir beim Verlassen der Praxis die grelle Sonne entgegen. Ich zog also meine Regenjacke aus und hoffte, sie zumindest an diesem Tag nicht mehr griffbereit halten zu müssen.