Kolumne «Landauf, landab» Wenn die Busfahrerinnen und Busfahrer Danke sagen Wer sich im täglichen Strassenverkehr benimmt, wird belohnt - mit einer kleinen Geste. Nadja Wenger

Das Busfahren – für manche ein notwendiges Übel, für andere eine entspannte Art der Fortbewegung. Während meiner Schulzeit war es ein täglicher Stressfaktor. Erwische ich den Bus am Morgen noch oder nicht? Wenn er nicht pünktlich an meiner Haltestelle war, sah ich meinen Anschlusszug am Bahnhof in Gedanken schon wegfahren.

Busfahrerinnen und Busfahrer bedanken sich manchmal mit einem «Danke». Bild: PD

Vor allem während des Morgenverkehrs war das Wiedereinfädeln in die morgendliche Autoschlange nach jeder Haltestelle ein kleines Kunststück. Denn oftmals überholen Autofahrer ohne zu zögern blinkende Busse und passieren stehende Busse mit überhöhter statt mit Schrittgeschwindigkeit, wie dies geboten wäre.

Diese Tatsache dürfte auch den Bus- und Postautobetreibern bekannt gewesen sein. Aus diesem Grund haben sie sich gewissermassen eine Erziehungsmassnahme gegen ungehorsame Autolenkerinnen und Autolenker einfallen lassen. Und so zeigen sie sich seit einiger Zeit bei rücksichtsvollen Automobilisten mit einem blinkenden «Vielen Dank» an der Rückseite des Busses für das «Wiedereinfädelnlassen» erkenntlich.

Ganz nach dem Motto «kill them with kindness» muss sich wohl jemand bei den Postautobetrieben gedacht haben, dass ein Bus mit einer freundlich-belohnenden Dankesbotschaft erheblich weiterkommt, anstatt die unfreundliche Fahrweise auf dieselbe Art und Weise zu erwidern. So verspüre auch ich regelmässig ein schlechtes Gewissen und Unbehagen, wenn ich den Bus wieder einmal nicht vorgelassen habe. Denn nach so einem «Vielen Dank» oder Dankessmiley vom Busfahrer verspüre ich doch insgeheim eine kleine Befriedigung, richtig gehandelt zu haben.