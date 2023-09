Kolumne «Landauf, landab» Wenn die Gondelbahn plötzlich steht Kabarettist Veri macht sich bei einer Gondelfahrt Gedanken über das Grüssen. Veri alias Thomas Lötscher Drucken Teilen

In einer Gondel kann es ganz schön still sein. Bild: Pius Amrein

Mein «Grüessech mitenand» wird vom bereits im Gondeli sitzenden Pärchen ignoriert, obwohl wir kurz Blickkontakt haben. Die Ohren sind auch nicht mit diesen weissen Hirnizäpfli verstopft, wie sie bei Jungen und Wichtigtuern gerade Mode sind. Hartnäckig probiere ich es noch mit einer Kombination aus dezentem Nicken, freundlichem Lächeln und «Grüezi», was doch auch von Auswärtigen verstanden werden müsste. Zwecklos. Regungsloses Schweigen auf der Sitzbank gegenüber.

Fast lautlos schweben wir über saftige Alpweiden, downhillende Bikerinnen und gemächlich Wandernde, die sich das Bahnticket sparen. Ein leichter Ruck, die Gondel schwingt aus, die Bahn steht. Schon nach wenigen Sekunden reckt er trötzelig den Hals, um über mich hinweg zur Talstation zu spähen. Jetzt könnte es dann schon öppe weitergehen. Er kann also sprechen, stelle ich fest und frage mich, ob die beiden nun in dieser Katastrophensituation meinen Gruss erwidern. Wenn ja, wann? So nach zwanzig Minuten ausharren? Oder erst, wenn ich ihnen kurz vor dem Verdursten unter der Herbstsonne etwas Wasser anbiete? Schliesslich bin ich der Einzige mit Rucksack.

Meine Gedanken werden wilder. Was, wenn jemand von uns nach drei Stunden rumhängen ein anderes Bedürfnis hätte. «Grüezi, ich bin der Heinz und ich muss jetzt mal», würde er dann sagen. Jedenfalls, wenn er der Heinz ist. Vielleicht werden wir auch kurz vor dem Einnachten am gleichen Seil hängend vom Rettungshelikopter ausgeflogen. Eng umschlungen: «Grüezi, ich bin die Lydia …». Ich werde aus meinen Gedanken gerissen, als die Bahn schon bald wieder anfährt. Eigentlich schade.