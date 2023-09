Kolumne «Landauf, landab» Wie bei Pferden: Warum man dem Menschenschutz mehr Beachtung schenken sollte Unsere Kolumnistin schlägt vor, dass es Beistellmenschen geben könnte, um der Einsamkeit entgegenzuwirken. Blanca Imboden Drucken Teilen

Neulich sah ich im «Entlebucher Anzeiger» ein Inserat: «Beistellpferd gesucht.» Was um alles in der Welt ist ein Beistellpferd? Ich habe gegoogelt und fand heraus: Pferde dürfen nicht allein gehalten werden. Oft hat ein Pferdebesitzer kein Geld, ein zweites Pferd zu kaufen, bloss als Gesellschaft fürs erste. Daher sucht er einen klapprigen Gaul, vielleicht sogar nur einen Esel oder ein Pony, und erfüllt damit das Tierschutzgesetz. Pferde werden also sozusagen zwangsvergesellschaftet. Ob die dann wirklich lieber mit einem störrischen, alten Esel zusammenleben als allein? Ich weiss es nicht.

Viele Tiere dürfen heute nur noch zu zweit gehalten werden. Das fängt schon beim Zwerghasen an und hört nicht etwa beim Goldfisch auf. Wahrscheinlich und möglicherweise ist das in den meisten Fällen gut so.

Manchmal frage ich mich halt, warum der Tierschutz so bemüht ist, Tiere zu verpaaren, aber weit und breit kein Menschenschutz zu sehen ist, wenn Menschen allein leben müssen, obwohl es doch heisst, Einsamkeit sei die Krankheit unserer Zeit. Eine Studie zeigte: Jede dritte Person in der Schweiz fühlt sich manchmal oder oft allein. Und heute wissen wir, dass Einsamkeit so schädlich ist wie das Rauchen. Sie verkürzt die Lebenserwartung, macht psychisch und körperlich krank.

Nein, ich fordere jetzt nicht Beistellmenschen für alle. Ich habe mich auch schon einsam gefühlt und hätte damals trotzdem nicht mit irgendeinem beliebigen alten menschlichen Esel zusammenleben wollen. Aber wenn man ganz allgemein auch dem Menschenschutz etwas mehr Aufmerksamkeit schenken würde, fände ich das grossartig.