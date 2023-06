Kolumne «Landauf, landab» Wie zeigt man Luzerns schönste Seite? Besuch aus dem Ausland ist da. Wohin soll man sie bringen? Dem Autor Federico Gagliano bereitet das Kopfzerbrechen. Federico Gagliano Drucken Teilen

Schöne Aussicht: das Schloss Meggenhorn. Bild: Imago

Diese Woche waren Verwandte aus dem Ausland zu Besuch bei uns. Sie blieben für einige Tage, um Luzern zu erkunden. Natürlich wollten sie ein paar Tipps und Empfehlungen von mir. Doch wo soll man das Elternpaar mit zwei kleinen Kindern hinschicken? Man möchte ja die eigene Heimat von der besten Seite zeigen.

Das Wetter spielte mit – seit ihrer Ankunft genoss unser Besuch sonniges Wetter und warme Temperaturen. Das schränkte die Auswahl an möglichen Ausflugstipps jedoch nicht gerade ein. Spaziergang im Eigenthal? Eine Fahrt auf den Pilatus? Wo gibt es die besten Spielplätze für die Kinder? Wie viel kosten die Parkplätze? Was gibt es dort zu essen? Plötzlich zweifelte ich an meinen eigenen Kantonskenntnissen.

Um mir mehr Zeit zu verschaffen, griff ich auf einen alten, aber nahen Trumpf zurück, den meine Eltern bereits benutzten: Schloss Meggenhorn. Die Gegend ist ideal für einen kurzen Familienausflug: schöne Aussicht auf See und Berge für die Erwachsenen, Spielplatz und Streichelzoo für die Kinder. Der ideale Ort, um einen Vorgeschmack auf die Gegend zu geben.

Dort angekommen merkte ich schnell, dass ich mir überhaupt keine Sorgen machen musste: Luzern zeigt seine beste Seite auch ganz ohne Hilfe meinerseits. Besonders bei solch sommerlichem Wetter. «Ist wirklich traumhaft hier», so das Fazit meines Besuchs. Die Eltern waren entspannt, die Kinder hatten Spass. Genauso war es auch an den anderen Destinationen, die wir danach wählten.

Das nächste Mal werde ich mir also den Kopf weniger darüber zerbrechen, wo es am schönsten ist, und spontaner planen. Doch was, wenn das Wetter dann nicht so sonnig ist? Darüber mache ich mir Gedanken, wenn es so weit ist.