Kolumne Zu dumm für Politik: Wie der Krienser Stadtrat über Kinder denkt Primarschüler wären von einem Besuch im Gemeindeparlament heillos überfordert, glaubt der Stadtrat von Kriens. Robert Knobel

«Kinder im Alter von etwa zehn Jahren sind in ihrer entwicklungspsychologischen Entwicklung noch nicht so weit, dass sie sich für politische Themen interessieren.» Dieses Zitat stammt nicht etwa aus einem Psychologiebuch der 50er-Jahre. Nein, geschrieben hat es der Krienser Stadtrat im Jahr 2022, und zwar in seiner Antwort auf ein Postulat der grünen Einwohnerrätin Zita Bucher. Diese hatte vorgeschlagen, dass alle Krienser Kinder in der 5. oder 6. Klasse einmal eine Einwohnerratssitzung besuchen.

Für Schulklassen gemäss Krienser Stadtrat nicht geeignet: ein Blick in eine Einwohnerratssitzung. Bild: Eveline Beerkircher (Kriens, 21. Februar 2019)

Doch der Stadtrat findet dies ganz offenbar überflüssig. Denn die Kinder, so die Bildungsexperten im Krienser Stadthaus, «können die Themen, welche in einem Parlament besprochen werden, nicht verstehen, weil sie wesentliche Entwicklungsschritte noch nicht machen konnten». Aha.

Vielleicht sollten die Krienser Stadträte einmal einen Blick in Richtung ihrer grossen Nachbarstadt Luzern werfen. Das dortige Kinderparlament beweist, dass sich Kinder sehr wohl für Politik interessieren können – und zwar schon ab 8 Jahren, dem Mindestalter für die Teilnahme im Kinderparlament. Kinder in diesem Alter interessieren sich nicht nur für Politik, sondern können sie sogar aktiv beeinflussen. Dem Luzerner Kinderparlament ist dies zuletzt 2021 gelungen, als seine Forderung nach Gratis-ÖV für Kinder und Jugendliche im Grossen Stadtrat Erfolg hatte.

Doch der Luzerner Stadtrat ist in Sachen Respekt gegenüber den Jüngsten um keinen Deut besser als die Stadtregierung von Kriens. Das zeigte gerade das Beispiel des Gratis-ÖV. Seine – ablehnende – Antwort auf die Forderung strotzte nur so von Besserwisserei und peinlichen Ermahnungen. Unter anderem wurde die hohe Umweltbelastung des ÖV als Begründung herbeigezogen.

Zurück nach Kriens: Sind Kinder zu dumm für Politik? Sicher nicht. Mit entsprechender Vorbereitung und Begleitung können Sechtsklässlerinnen und Sechtsklässler eine Parlamentssitzung durchaus mitverfolgen. Auch die Behauptung des Stadtrats, dass die diskutierten Themen nichts mit der Lebensrealität der Kinder zu tun hätten, ist falsch. Es muss ja nicht grad eine Budgetdebatte sein. Aber in einem Gemeindeparlament gibt es genügend lokale Themen, welche auch die jüngsten Einwohnerinnen und Einwohner interessieren. So debattierte das Krienser Parlament dieses Jahr etwa über Schwimmunterricht, über neue Spielplätze oder die Schulweg-Sicherheit.

Das zeigt: Die Krienser Politik ist näher bei der Realität der Kinder, als der Stadtrat denkt. Und dies nicht immer im positiven Sinne: Bei der hochumstrittenen Erhöhung der Schülerhort-Tarife – auch das ein Einwohnerratsthema dieses Jahr – war das Interesse von Kindern und Eltern wohl eher unfreiwillig hoch. Ein Schelm, wer dem Stadtrat nun unterstellen würde, er wolle die Kinder gerade deshalb nicht im Ratsaal sehen, weil er keine Lust hat, dem jungen Publikum seine unpopulären Entscheidungen zu erklären.

Nun, verboten ist der Besuch einer Einwohnerratssitzung für Kinder natürlich nicht – das stellt selbst der Stadtrat klar. Eine nächste spannende Gelegenheit für Kinder und Jugendliche, Lokalpolitik zu schnuppern, ist der 26. Januar: Dann debattiert der Einwohnerrat über das erwähnte Postulat «Schulklassen besuchen den Einwohnerrat». Ob der Krienser Stadtrat hier ebenfalls der Meinung ist, dieses Thema sei zu weit weg von der kindlichen Lebensrealität?