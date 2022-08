Kommentar Abtreibungsdebatte: Frauen müssen weiterhin selbstbestimmt über ihren Körper entscheiden können Die jüngsten Entwicklungen von Abtreibungseinschränkungen bis hin zu Verboten in den USA sind beängstigend. Auch in der Schweiz gibt es in konservativen Kreisen vermehrt Bestrebungen für Gesetzesänderungen, die einen klaren Rückschritt bedeuten würden. Livia Fischer Drucken Teilen

Im März 1975 kämpften 2000 Menschen für die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Archivbild: Keystone (Zürich)

Jährlich brechen landesweit über 11'000 Frauen eine Schwangerschaft ab. In der Zentralschweiz waren es 2021 deren 784, wie aktuelle Zahlen zeigen. Gleichzeitig nimmt die Abtreibungsdebatte Fahrt auf. In mehreren US-Bundesstaaten werden Schwangerschaftsabbrüche verboten, während in der Schweiz die SVP für zwei Abtreibungs-Volksinitiativen Unterschriften sammelt.

«Lebensfähige Babys retten» will Abtreibungen verbieten, sobald das Kind lebensfähig wäre. Also etwa nach der 22. Schwangerschaftswoche. Das Initiativkomitee schreibt von «schockierenden Spätabtreibungen» und wirbt damit, dass bei einem Ja jährlich 100 Kinder gerettet werden könnten. Die Zahl ist unbelegt – und wie ein Blick in die Statistik des Bundes zeigt, auch übertrieben. Seit 2011 gab es jährlich im Schnitt 47 Abtreibungen ab der 23. Woche.

Sogar «1000 Kinderleben retten» will die «Einmal-drüber-schlafen-Initiative». In so vielen Fällen pro Jahr sollen Frauen ihre Absicht abzutreiben nach einem Tag Bedenkzeit zwischen ärztlicher Beratung und Eingriff verwerfen – darum will sie die SVP ins Gesetz schreiben. Auch diese Zahl scheint aus der Luft gegriffen.

Die Initiative zeichnet ein stossendes Bild von Frauen. Von «überstürzten Entscheiden» ist die Rede – als ob Betroffene im Affekt abtreiben würden. Auch wird suggeriert, dass Frauen einen Abbruch in jedem Fall «bitter bereuen». Wie Expertinnen berichten, entspricht das nicht der Wahrheit. Darum müssen Frauen auch künftig selbstbestimmt über ihren Körper entscheiden können.