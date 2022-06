Kommentar Arbeit muss sich lohnen – trotz Krippenkosten Es darf nicht sein, dass sich Familien ein zweites Einkommen nicht leisten können, weil die Kinderbetreuung zu wenig unterstützt wird. Zoe Gwerder Drucken Teilen

Familien mit tiefen Löhnen können sich in zwei Drittel aller Luzerner Gemeinden keine Kita-Betreuung leisten. Unsere Analyse zeigt die Schwachstelle des Systems. In vielen Gemeinden mit Betreuungsgutscheinen sind diese zu tief bemessen. Betroffen ist meistens die Frau: Übersteigen die Kita-Kosten ihr Einkommen, steht ihr Berufsleben auf der Kippe.

Für die Gesellschaft ist dies in Anbetracht des Fachkräftemangels eine Verschwendung. Für die einzelne Frau kann es verheerend sein – bezüglich der Altersvorsorge, aber auch nach einer Scheidung. So hält das Bundesgericht in einem jüngeren Entscheid fest, dass Frauen nach einer Scheidung selbst für sich aufkommen müssen. Klafft jedoch eine mehrjährige Lücke im Lebenslauf oder hat sich der Beruf weiterentwickelt, ist ein Wiedereinstieg nach Jahren für viele kaum noch möglich.

Die Luzerner Regierung hat das Problem als solches erkannt und plant Verbesserungen. Auch im Kantonsparlament ist ein Vorstoss für eine Gesetzesgrundlage von einer Mehrheit unterstützt worden.

Es ist zu hoffen, dass der Kanton auch an die finanzielle Seite denkt. Denn Betreuungsgutscheine sind nur ein Teil der Lösung. Wenn der Gemeinde das Geld fehlt und die Unterstützung zu tief ausfällt, reicht das für ärmere Familien nicht, um die Kita zu bezahlen. Es darf aber nicht sein, dass sich Familien ein zweites Einkommen nicht leisten können.