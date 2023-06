Kommentar Ausbildungspflicht für Firmen: Vertiefter Blick lohnt sich Fachkräfte auszubilden ist besser als importieren. Darum sollte der Kanton Luzern die Einführung eine Ausbildungspflicht für alle Firmen prüfen. Es braucht aber noch mehr Massnahmen. Alexander von Däniken Drucken Teilen

Zugegeben: In Zeiten eines Lehrstellenüberangebots über eine kantonsweite Ausbildungspflicht für Firmen zu diskutieren, klingt widersprüchlich. Doch genau jetzt ist eine Debatte wichtig. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens herrscht in immer mehr Branchen akuter Fachkräftemangel. In einzelnen Fällen kann es für die Unternehmen zwar sinnvoll sein, geeignetes Personal im Ausland zu suchen. Aber die hohe Netto-Zuwanderung der letzten Jahre wird zunehmend kritisch beäugt. Stichworte Siedlungsdruck und 10-Millionen-Schweiz.

Zweitens kann in Zukunft wieder mit mehr Schulabsolventinnen und Schulabsolventen gerechnet werden: Die Zahl der Lernenden in der Oberstufe erhöht sich gemäss aktuellstem Bildungsszenario von Lustat im Kanton Luzern bis 2050 um 14 Prozent oder 1800 Lernende. Diese Entwicklung gilt es mit Vorteil schon jetzt zu antizipieren.

Eine Ausbildungspflicht, verbunden mit Bonus-/Malus-Zahlungen über einen Fonds, funktioniert, wie schon einige Branchenlösungen und Kantone wie Zürich zeigen. Die volle Wirkung entfaltet das Instrument aber nur im Verbund mit weiteren Massnahmen. So müssen Branchenverbände noch mehr in die Attraktivität der Lehrberufe investieren. Bund und Kantone müssen Eltern und internationale Unternehmen noch besser über die Vorzüge der praktischen Berufsausbildung aufklären. Und mit Blick auf die tiefen Erwerbsquoten von Flüchtlingen muss deren Potenzial noch besser ausgeschöpft werden.