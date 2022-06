Kommentar Beim Detailhändler können wir täglich über das Tierwohl entscheiden Schon wieder steht eine Landwirtschaftsinitiative zur Abstimmung. Dagegen in Stellung bringen sich dieses Mal vor allem die Schweinehaltenden. Kaum wehren können sie sich allerdings gegen den Zeitgeist. Er sollte ihnen nicht egal sein. Christian Peter Meier Drucken Teilen

Zu Besuch auf dem Hof von Schweinezüchter Markus Käppeli in Hildisrieden. Dominik Wunderli (8. Juni 2022)

Schon im September werden wir über eine weitere Landwirtschaftsinitiative abstimmen. Diesmal steht mit der so genannten Massentierhaltungsinitiative wieder das Tierwohl im Fokus. Von den Forderungen des Volksbegehrens besonders betroffen wären Schweinehalterinnen und Scheinhalter, die gerade im Kanton Luzern zahlreich sind. Kein Wunder, bringt sich die Branche bereits gegen die Initiative in Stellung. Sie tut dies mit zum Teil nachvollziehbaren Gründen, und die Chancen stehen wohl nicht schlecht, dass nach den Agrarinitiativen, der Hornkuhinitiative und weiteren auch dieses Begehren an der Urne versenkt wird.

Aber: Die Dichte der Vorstösse spiegelt letztlich den Zeitgeist. Und dieser erreicht die Landwirtschaft so oder so. Sich ändernde Ernährungsgewohnheiten, wie sie namentlich in der jüngeren Bevölkerung unübersehbar werden, lassen sich nicht bekämpfen wie eine Volksinitiative. Und darum ist die Branche gut beraten, über eine Anpassung ihres Angebots kontinuierlich nachzudenken.

Allerdings sendet die Bevölkerung auch widersprüchliche Signale aus. So passt etwa der oft gehörte Wunsch nach mehr Label-Fleisch bei weitem nicht zum effektiven Kaufverhalten. Im Zweifelsfall wird eben doch oft zum billigeren Produkt gegriffen.

Wer also mehr Tierwohl unterstützt, muss nicht bis zum Urnengang im Herbst warten – sondern kann beim Detailhändler quasi täglich abstimmen.